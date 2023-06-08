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"Закрыли не того". Неожиданный поворот в деле "охотника на влюбленных" - РИА Новости, 08.06.2023
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08:00 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kriminal-1876769378.html
"Закрыли не того". Неожиданный поворот в деле "охотника на влюбленных"
"Закрыли не того". Неожиданный поворот в деле "охотника на влюбленных" - РИА Новости, 08.06.2023
"Закрыли не того". Неожиданный поворот в деле "охотника на влюбленных"
Новая смерть заставила пересмотреть давнее дело о серии убийств и изнасилований в Челябинске. Осужденный может оказаться невиновным. Почему вскрывшиеся... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:00
2023-06-08T08:00
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Новая смерть заставила пересмотреть давнее дело о серии убийств и изнасилований в Челябинске. Осужденный может оказаться невиновным. Почему вскрывшиеся подробности кардинально меняют ситуацию — в материале РИА Новости.Список жертвВ конце мая 2004-го в один из райотделов милиции Челябинска пришла девушка и сообщила, что ее молодого человека убили. Произошло это в городском парке имени Гагарина.Влюбленная пара уединилась на заднем сиденье автомобиля. Преступник открыл дверь и без разговоров выпустил в голову мужчины несколько пуль. Затем изнасиловал находившуюся в шоковом состоянии пассажирку и, проверив ее документы, отпустил. Сказал, что ее нет в списках жертв. Забрал из салона авто карабин "Сайга", деньги и телефон убитого.Погибшим оказался племянник местного преступного авторитета. Поэтому приоритетной стала версия криминальных разборок. Потерпевшая описала напавшего довольно смутно. В местной прессе его прозвали "сентиментальным наемником" — за то, что сохранил девушке жизнь.Спустя месяц застрелили и того самого главаря этнической группировки. Таким образом, версия о "заказе" подтвердилась. Однако вскоре произошло новое преступление, схожее по почерку."Ошибка" В начале июня на телефон скорой помощи позвонила перепуганная студентка местного вуза. В парке имени Гагарина только что стреляли в ее молодого человека. Пострадавшего спасли благодаря расторопности медиков.Оперативникам студентка рассказала: в тот вечер они сидели в автомобиле. В какой-то момент дверь резко открылась, прогремел выстрел. Преступник вытащил водителя на улицу, а девушке велел показать документы. Прочитав фамилию, заявил, что ошибся, разрешил вызвать скорую и быстро ретировался.Милиционеры составили фоторобот: мужчина средних лет, рост около 180 сантиметров, крепкое телосложение, светлые волосы. Поскольку под описание подходило довольно много людей, задержать по горячим следам убийцу не смогли.Спустя пару недель тот же парк Гагарина вновь попал в криминальные сводки. Очередная влюбленная пара находилась в салоне "шестерки", когда к машине приблизился неизвестный с фонариком в руке. Резко открыл заднюю дверь и без разговоров выстрелил в голову мужчины из пистолета. Затем перетащил труп в багажник. Девушку оттащил в лес и изнасиловал.Только после этого все предыдущие эпизоды объединили в одно производство. Стали искать уже не наемного убийцу, а серийного. Журналисты окрестили его "лесопарковым маньяком". В городе началась паника.Первый подозреваемыйОперативники вышли на 32-летнего охранника Южно-Уральского государственного университета Алексея Корочкина — он подходил под ориентировку, к тому же работал по ночам как раз недалеко от парка Гагарина.Корочкина задержали и провели очную ставку со свидетельницами. Две из них — подруги убитых — опознали сторожа. Третья заявила, что это не он. В итоге уральца обвинили в двух убийствах и изнасилованиях. На время следствия отправили за решетку.Сам он все отрицал. Но вскоре уголовное дело передали в суд. При этом схожие по почерку нападения продолжались.В апреле 2005-го неизвестный напал на молодую пару, сидевшую в автомобиле в том же парке имени Гагарина. Преступник несколько раз выстрелил из пистолета в водителя. Но тот, даже с тяжелым ранением, сумел закрыть дверь и уехать.В августе инцидент повторился в районе Голубого озера. Правда, девушку хоть и отвели в лес, но не изнасиловали. Нападавший сказал, что не первый раз имеет дело с влюбленными. В течение месяца были еще аналогичные случаи, но виновного не нашли.Новый поворотКорочкина тем временем приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Тот вину отрицал. Адвокат указывал на множество нестыковок и довольно слабую доказательную базу. В основе лежали лишь показания двух девушек. При этом орудие преступления, пистолет, так и не нашли.Мужчина несколько раз пытался выйти на свободу по УДО, но ему постоянно отказывали. Он повторял: произошла чудовищная ошибка, настоящий убийца на свободе. Комиссия сочла, что Корочкин так и не раскаялся.Весной 2022-го резонансное дело получило новый поворот. Местная жительница принесла в райотдел полиции пистолет. Оружие принадлежало ее супругу, умершему несколько месяцев назад. Сотрудники, пробив по базе данных, выяснили, что именно из него с большой долей вероятности убиты жертвы "лесопаркового маньяка".Официальных комментариев по этому поводу СК пока не дает. Личность владельца тоже не раскрывают. Корочкин остается в заключении — правда, не в колонии строгого режима, а на поселении. В следующем году его срок истекает.Если окажется, что охранник непричастен к нападениям, то расследование возобновят. Осужденный сможет потребовать от государства крупную денежную компенсацию и наказания для тех, кто отправил его за решетку. Почти все они уже на пенсии.
https://ria.ru/20230404/kriminal-1862703681.html
https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)

"Закрыли не того". Неожиданный поворот в деле "охотника на влюбленных"

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Depositphotos.com / cunaplus
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Новая смерть заставила пересмотреть давнее дело о серии убийств и изнасилований в Челябинске. Осужденный может оказаться невиновным. Почему вскрывшиеся подробности кардинально меняют ситуацию — в материале РИА Новости.

Список жертв

В конце мая 2004-го в один из райотделов милиции Челябинска пришла девушка и сообщила, что ее молодого человека убили. Произошло это в городском парке имени Гагарина.
Влюбленная пара уединилась на заднем сиденье автомобиля. Преступник открыл дверь и без разговоров выпустил в голову мужчины несколько пуль. Затем изнасиловал находившуюся в шоковом состоянии пассажирку и, проверив ее документы, отпустил. Сказал, что ее нет в списках жертв. Забрал из салона авто карабин "Сайга", деньги и телефон убитого.
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Погибшим оказался племянник местного преступного авторитета. Поэтому приоритетной стала версия криминальных разборок. Потерпевшая описала напавшего довольно смутно. В местной прессе его прозвали "сентиментальным наемником" — за то, что сохранил девушке жизнь.
Спустя месяц застрелили и того самого главаря этнической группировки. Таким образом, версия о "заказе" подтвердилась. Однако вскоре произошло новое преступление, схожее по почерку.

"Ошибка"

В начале июня на телефон скорой помощи позвонила перепуганная студентка местного вуза. В парке имени Гагарина только что стреляли в ее молодого человека. Пострадавшего спасли благодаря расторопности медиков.
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Оперативникам студентка рассказала: в тот вечер они сидели в автомобиле. В какой-то момент дверь резко открылась, прогремел выстрел. Преступник вытащил водителя на улицу, а девушке велел показать документы. Прочитав фамилию, заявил, что ошибся, разрешил вызвать скорую и быстро ретировался.
Милиционеры составили фоторобот: мужчина средних лет, рост около 180 сантиметров, крепкое телосложение, светлые волосы. Поскольку под описание подходило довольно много людей, задержать по горячим следам убийцу не смогли.
Спустя пару недель тот же парк Гагарина вновь попал в криминальные сводки. Очередная влюбленная пара находилась в салоне "шестерки", когда к машине приблизился неизвестный с фонариком в руке. Резко открыл заднюю дверь и без разговоров выстрелил в голову мужчины из пистолета. Затем перетащил труп в багажник. Девушку оттащил в лес и изнасиловал.
Только после этого все предыдущие эпизоды объединили в одно производство. Стали искать уже не наемного убийцу, а серийного. Журналисты окрестили его "лесопарковым маньяком". В городе началась паника.
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск

Первый подозреваемый

Оперативники вышли на 32-летнего охранника Южно-Уральского государственного университета Алексея Корочкина — он подходил под ориентировку, к тому же работал по ночам как раз недалеко от парка Гагарина.
Корочкина задержали и провели очную ставку со свидетельницами. Две из них — подруги убитых — опознали сторожа. Третья заявила, что это не он. В итоге уральца обвинили в двух убийствах и изнасилованиях. На время следствия отправили за решетку.
Сам он все отрицал. Но вскоре уголовное дело передали в суд. При этом схожие по почерку нападения продолжались.
Бывший охранник Южно-Уральского госуниверситета Алексей Корочкин
Бывший охранник Южно-Уральского госуниверситета Алексей Корочкин
Бывший охранник Южно-Уральского госуниверситета Алексей Корочкин
В апреле 2005-го неизвестный напал на молодую пару, сидевшую в автомобиле в том же парке имени Гагарина. Преступник несколько раз выстрелил из пистолета в водителя. Но тот, даже с тяжелым ранением, сумел закрыть дверь и уехать.
В августе инцидент повторился в районе Голубого озера. Правда, девушку хоть и отвели в лес, но не изнасиловали. Нападавший сказал, что не первый раз имеет дело с влюбленными. В течение месяца были еще аналогичные случаи, но виновного не нашли.

Новый поворот

Корочкина тем временем приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Тот вину отрицал. Адвокат указывал на множество нестыковок и довольно слабую доказательную базу. В основе лежали лишь показания двух девушек. При этом орудие преступления, пистолет, так и не нашли.
Мужчина несколько раз пытался выйти на свободу по УДО, но ему постоянно отказывали. Он повторял: произошла чудовищная ошибка, настоящий убийца на свободе. Комиссия сочла, что Корочкин так и не раскаялся.
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"Улики под носом". Тайну громкого исчезновения наконец раскрыли
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Весной 2022-го резонансное дело получило новый поворот. Местная жительница принесла в райотдел полиции пистолет. Оружие принадлежало ее супругу, умершему несколько месяцев назад. Сотрудники, пробив по базе данных, выяснили, что именно из него с большой долей вероятности убиты жертвы "лесопаркового маньяка".
Официальных комментариев по этому поводу СК пока не дает. Личность владельца тоже не раскрывают. Корочкин остается в заключении — правда, не в колонии строгого режима, а на поселении. В следующем году его срок истекает.
Если окажется, что охранник непричастен к нападениям, то расследование возобновят. Осужденный сможет потребовать от государства крупную денежную компенсацию и наказания для тех, кто отправил его за решетку. Почти все они уже на пенсии.
 
ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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