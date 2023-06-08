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Липецкая область приступила к заготовке кормов для животных
Липецкая область приступила к заготовке кормов для животных - РИА Новости, 08.06.2023
Липецкая область приступила к заготовке кормов для животных
В Липецкой области начали заготавливать корма для животных, потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период в этом году составляет 326 тысяч тонн, сочных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:08
2023-06-08T13:08
2023-06-08T13:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. В Липецкой области начали заготавливать корма для животных, потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период в этом году составляет 326 тысяч тонн, сочных кормов - более 406 тысяч тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что сейчас идет заготовка сена и сенажа. Ближе к концу лета аграриям предстоит еще заготовить солому, зернофураж, силос и кормовые корнеплоды.Артамонов добавил, что на сегодняшний день скошено 3,3 тысячи гектаров многолетних трав. Заготовлено 500 тонн сена и более 18 тысяч тонн сенажа."Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами. Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. В Липецкой области начали заготавливать корма для животных, потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период в этом году составляет 326 тысяч тонн, сочных кормов - более 406 тысяч тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сейчас идет заготовка сена и сенажа. Ближе к концу лета аграриям предстоит еще заготовить солому, зернофураж, силос и кормовые корнеплоды.
Артамонов
добавил, что на сегодняшний день скошено 3,3 тысячи гектаров многолетних трав. Заготовлено 500 тонн сена и более 18 тысяч тонн сенажа.
"Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами. Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм", – отметил Артамонов.
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%