https://ria.ru/20230608/kontsert-1876907817.html
Французский композитор написал "Песнь Донбасса"
Французский композитор написал "Песнь Донбасса" - РИА Новости, 08.06.2023
Французский композитор написал "Песнь Донбасса"
Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение "Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается". Он исполнит сочинение на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:30
2023-06-08T13:30
2023-06-08T13:30
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донбасс
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение "Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается". Он исполнит сочинение на благотворительном концерте в Музее Победы в День России, сообщает пресс-служба институции."Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватывало чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм", – сказал Челоро.В Музее Победы уточнили, что в дальнейшем сочинение Челоро прозвучит в Севастополе, Керчи и Донецкой государственной академической филармонии.Николя Челоро – выпускник Парижской консерватории. Сейчас он живет во Владимирской области.
https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, донбасс, музей победы
Культура, Новости культуры, Музыка, Донбасс, Музей Победы
Французский композитор написал "Песнь Донбасса"
Французский композитор Николя Челоро написал "Песнь Донбасса" и исполнит ее в Москве
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение "Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается". Он исполнит сочинение на благотворительном концерте в Музее Победы в День России, сообщает пресс-служба институции.
«
"Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватывало чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм", – сказал Челоро.
В Музее Победы уточнили, что в дальнейшем сочинение Челоро прозвучит в Севастополе, Керчи и Донецкой государственной академической филармонии.
Николя Челоро – выпускник Парижской консерватории. Сейчас он живет во Владимирской области.
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