https://ria.ru/20230608/kontsert-1876907817.html

Французский композитор написал "Песнь Донбасса"

Французский композитор написал "Песнь Донбасса" - РИА Новости, 08.06.2023

Французский композитор написал "Песнь Донбасса"

Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение "Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается". Он исполнит сочинение на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:30

2023-06-08T13:30

2023-06-08T13:30

культура

новости культуры

музыка

донбасс

музей победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876877200_0:595:2047:1746_1920x0_80_0_0_e8627fc6f035ab4bf6b4624a3d13f008.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение "Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается". Он исполнит сочинение на благотворительном концерте в Музее Победы в День России, сообщает пресс-служба институции."Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватывало чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм", – сказал Челоро.В Музее Победы уточнили, что в дальнейшем сочинение Челоро прозвучит в Севастополе, Керчи и Донецкой государственной академической филармонии.Николя Челоро – выпускник Парижской консерватории. Сейчас он живет во Владимирской области.

https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, донбасс, музей победы