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Под Саратовом два человека пострадали в драке - РИА Новости, 08.06.2023
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23:49 08.06.2023 (обновлено: 23:50 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/konflikt-1877106609.html
Под Саратовом два человека пострадали в драке
Под Саратовом два человека пострадали в драке - РИА Новости, 08.06.2023
Под Саратовом два человека пострадали в драке
Два человека получили травмы в ходе конфликта в Энгельсском районе Саратовской области, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, но после оценки тяжести... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:49
2023-06-08T23:50
происшествия
энгельсский район
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Два человека получили травмы в ходе конфликта в Энгельсском районе Саратовской области, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, но после оценки тяжести причиненного вреда здоровью будет решать вопрос о переквалификации дела, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее в четверг в Rutube появилось видео, которое также опубликовал и телеграм-канал новостного портала Readovka, на видео - конфликт на улице между двумя мужчинами с одной стороны и еще шестью - с другой. У одного из участников большей по численности группы в руках видна бита, у каждой из сторон видно, предположительно, по пистолету. На видео видно, как один из участников конфликта оказывается сбит с ног, другой наносит ему несколько ударов битой, после чего избитый пытается подняться, но снова падает и лежит на земле. "Первого мая в дежурную часть МУ МВД России "Энгельсское" Саратовской области поступило сообщение о конфликте между гражданами в поселке Малая Тополевка Энгельсского района, в результате которого двум его участникам потребовалась медицинская помощь. В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, установлено, что инцидент носил бытовой характер и произошел между ранее знакомыми мужчинами после распития спиртных напитков", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время полиция по данному факту возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц". "После получения медицинского заключения о тяжести вреда здоровью, причиненного участникам инцидента, будет приниматься решение о переквалификации уголовного дела. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к описанным событиям", - отмечается в сообщении. В главке подчеркнули, что "опубликованная в нескольких телеграм-каналах информация о межнациональном характере конфликта не соответствует действительности", и призвали воздержаться от распространения недостоверных сведений.
https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html
энгельсский район
саратовская область
россия
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происшествия, энгельсский район, саратовская область, россия
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область, Россия
Под Саратовом два человека пострадали в драке

Под Саратовом два человека пострадали в драке, возбудили дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Два человека получили травмы в ходе конфликта в Энгельсском районе Саратовской области, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, но после оценки тяжести причиненного вреда здоровью будет решать вопрос о переквалификации дела, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Ранее в четверг в Rutube появилось видео, которое также опубликовал и телеграм-канал новостного портала Readovka, на видео - конфликт на улице между двумя мужчинами с одной стороны и еще шестью - с другой. У одного из участников большей по численности группы в руках видна бита, у каждой из сторон видно, предположительно, по пистолету. На видео видно, как один из участников конфликта оказывается сбит с ног, другой наносит ему несколько ударов битой, после чего избитый пытается подняться, но снова падает и лежит на земле.
"Первого мая в дежурную часть МУ МВД России "Энгельсское" Саратовской области поступило сообщение о конфликте между гражданами в поселке Малая Тополевка Энгельсского района, в результате которого двум его участникам потребовалась медицинская помощь. В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, установлено, что инцидент носил бытовой характер и произошел между ранее знакомыми мужчинами после распития спиртных напитков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время полиция по данному факту возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц".
"После получения медицинского заключения о тяжести вреда здоровью, причиненного участникам инцидента, будет приниматься решение о переквалификации уголовного дела. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к описанным событиям", - отмечается в сообщении.
В главке подчеркнули, что "опубликованная в нескольких телеграм-каналах информация о межнациональном характере конфликта не соответствует действительности", и призвали воздержаться от распространения недостоверных сведений.
Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Полиция возбудила дело после массовой драки у "Лахта Центра" в Петербурге
4 июня, 18:45
 
ПроисшествияЭнгельсский районСаратовская областьРоссия
 
 
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