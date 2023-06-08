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Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
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17:48 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kndr-1877045413.html
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:48
2023-06-08T17:48
москва
россия
корейский полуостров
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД России. "В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посол КНДР передал поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России.
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москва
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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москва, россия, корейский полуостров, син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Россия, Корейский полуостров, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом КНДР в Москве ситуацию на Корейском полуострове

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПосольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД России.
"В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посол КНДР передал поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России.
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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МоскваРоссияКорейский полуостровСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)КНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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