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Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве

Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 08.06.2023

Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

москва

россия

корейский полуостров

син хон чхоль (посол кндр в москве)

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД России. "В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посол КНДР передал поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России.

https://ria.ru/20230608/kndr-1876844369.html

москва

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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