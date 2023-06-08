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Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:48
2023-06-08T17:48
2023-06-08T17:48
москва
россия
корейский полуостров
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Руденко обсудил в ходе встречи 8 июня с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущую ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД России. "В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посол КНДР передал поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России.
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москва
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, корейский полуостров, син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
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Замглавы МИД встретился с послом КНДР в Москве
Замглавы МИД Руденко обсудил с послом КНДР в Москве ситуацию на Корейском полуострове