https://ria.ru/20230608/kndr-1876844369.html

КНДР призвала ИМО к ответу за "несправедливую" критику

КНДР призвала ИМО к ответу за "несправедливую" критику - РИА Новости, 08.06.2023

КНДР призвала ИМО к ответу за "несправедливую" критику

Государственное управление морской инспекции КНДР призвало Международную морскую организацию (ИМО) к ответу за резолюцию, критикующую запуск северокорейского... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:24

2023-06-08T05:24

2023-06-08T05:24

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СЕУЛ, 8 июн – РИА Новости. Государственное управление морской инспекции КНДР призвало Международную морскую организацию (ИМО) к ответу за резолюцию, критикующую запуск северокорейского спутника и готовность выпускать новые осуждающие документы, несмотря на обещание принять во внимание позицию КНДР, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщал МИД Южной Кореи, ИМО 31 мая впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, где осудила запуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. Это был первый раз, когда ИМО выпустила осуждение именно в форме резолюции. Официальные документы организации подразделяются на резолюции, циркуляры и решения, причем резолюции, по данным южнокорейского МИД, считаются наиболее весомыми рекомендациями для государств-членов. В прошлом ИМО уже принимала циркуляры, где выражала обеспокоенность продолжающимися ракетными пусками Пхеньяна без предварительного уведомления в 1998, 2006 и 2016 годах. ЦТАК 4 июня выпустило комментарий, в котором осуждалась резолюция и говорилось, что КНДР воспринимает документ как декларацию от лица ИМО об отсутствии необходимости в дальнейшем предупреждать организацию о запуске ракет и было заявлено, что КНДР может перестать уведомлять о них. В ответ сотрудник пресс-службы ИМО Наташа Браун заявила, что организация может "принять резолюцию, выпустить циркуляр, издать решение органа, как это делалось в прошлом", если КНДР запустит ракету без предупреждения. "Пользуясь этим случаем, Государственное управление морской инспекции КНДР повторно выражает официальную позицию: осуждает и отвергает несправедливую и незаконную анти-северокорейскую резолюцию Международной морской организации и ни в коем случае не признает это. И требует от стороны организации, чтобы она отразила нашу справедливую позицию в официальном документе организации. Мы будем ждать официальный ответ стороны Международной морской организации на это", - заявил представитель Государственного управления морской инспекции КНДР, его слова приводит ЦТАК. Он отметил, что в день выпуска первой резолюции ИМО, генсек организации встретился с делегацией КНДР и запросил позицию Пхеньяна, а чиновник по связям с общественностью заверил, что волнующие северокорейскую сторону моменты будут "надлежащим образом" рассмотрены, когда их передадут совету директоров ИМО. В заявлении также еще раз проясняется, что КНДР 30 мая от имени Государственного управления морской инспекции "через телеграм-канал направила Международной морской организации заблаговременное оповещение о запуске спутника". Кроме того, Северная Корея перед запуском спутника по правилам предупредила Службу безопасности на море Японии, и даже сообщила ИМО время запуска и возможные места падения ступеней ракеты-носителя. ИМО же в ответ заявила, что такое уведомление необязательно, так как сигнал морской тревоги напрямую передается судам через глобальную систему, и уведомление ИМО является только протокольным. Несмотря на это, организация через день изменила позицию и опубликовала резолюцию, содержащую "вздор" о том, что КНДР якобы запустила ракету без предварительного уведомления. Государственное управление морской инспекции КНДР еще раз выразило сожаление, что ИМО занимает такую "нелогичную и неблагоразумную позицию", хотя и является специальной организацией ООН, которая должна основывать свою деятельность на принципе справедливости. "Мы не можем не ставить под вопрос то, что Международная морская организация называет пользование нашим государством правом на самозащиту для реагирования на военные угрозы со стороны США и их сателлитов "незаконной деятельностью", нарушающей "резолюции" СБ ООН", - заявил чиновник. КНДР 31 мая в 6.27 (0.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

https://ria.ru/20230606/mid-1876355078.html

https://ria.ru/20230602/kndr-1875886969.html

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