https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине - РИА Новости, 08.06.2023
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:57
2023-06-08T17:57
2023-06-08T19:59
россия
туризм
новости - туризм
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780314241_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_79d68065b16757ad4e87b86098a31d8b.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли."Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант", — сказал собеседник агентства.Ранее генконсульство России в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина.
https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html
россия
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780314241_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_6eff1c5b05c703c60f4e4f93e97ad6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, хургада
Россия, Туризм, Новости - Туризм, Хургада
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин был релокантом, а не туристом