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Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
17:57 08.06.2023 (обновлено: 19:59 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине - РИА Новости, 08.06.2023
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:57
2023-06-08T19:59
россия
туризм
новости - туризм
хургада
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли."Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант", — сказал собеседник агентства.Ранее генконсульство России в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина.
https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html
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россия, новости - туризм, хургада
Россия, Туризм, Новости - Туризм, Хургада
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине

Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин был релокантом, а не туристом

© РИА Новости / Александр АндреевХургада
Хургада - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Хургада. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.
"Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант", — сказал собеседник агентства.
Ранее генконсульство России в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмХургада
 
 
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