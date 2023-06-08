https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html

Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине

Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине - РИА Новости, 08.06.2023

Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине

Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:57

2023-06-08T17:57

2023-06-08T19:59

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хургада

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он релокант, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли."Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант", — сказал собеседник агентства.Ранее генконсульство России в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина.

https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html

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2023

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россия, новости - туризм, хургада