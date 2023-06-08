https://ria.ru/20230608/khurgada-1877046529.html
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде - РИА Новости, 08.06.2023
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде
В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:53
2023-06-08T17:53
2023-06-08T19:14
туризм
в мире
россия
хургада
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы.Ранее сообщалось о гибели в Хургаде человека, на которого поблизости от пляжа напала акула.В МИД РФ заявили, что "подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения".Ранее генконсульство РФ сообщило, что "8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (Хургада) погиб человек", российских граждан просят при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html
россия
хургада
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_72533593b66f229349b172ae2ef47fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хургада, египет
Туризм, В мире, Россия, Хургада, Египет
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде
МИД сообщил о гибели россиянина в Хургаде при нападении акулы на пляже Dream Beach
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы.
Ранее сообщалось о гибели в Хургаде
человека, на которого поблизости от пляжа напала акула.
В МИД РФ
заявили, что "подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения".
Ранее генконсульство РФ сообщило, что "8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (Хургада) погиб человек", российских граждан просят при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине