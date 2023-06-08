https://ria.ru/20230608/khurgada-1877046529.html

МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде

МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде - РИА Новости, 08.06.2023

МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:53

2023-06-08T17:53

2023-06-08T19:14

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы.Ранее сообщалось о гибели в Хургаде человека, на которого поблизости от пляжа напала акула.В МИД РФ заявили, что "подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения".Ранее генконсульство РФ сообщило, что "8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (Хургада) погиб человек", российских граждан просят при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html

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хургада

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, хургада, египет