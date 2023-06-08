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МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
17:53 08.06.2023 (обновлено: 19:14 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/khurgada-1877046529.html
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде - РИА Новости, 08.06.2023
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде
В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:53
2023-06-08T19:14
туризм
в мире
россия
хургада
египет
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы.Ранее сообщалось о гибели в Хургаде человека, на которого поблизости от пляжа напала акула.В МИД РФ заявили, что "подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения".Ранее генконсульство РФ сообщило, что "8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (Хургада) погиб человек", российских граждан просят при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
https://ria.ru/20230608/khurgada-1877048173.html
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в мире, россия, хургада, египет
Туризм, В мире, Россия, Хургада, Египет
МИД подтвердил гибель россиянина в Хургаде

МИД сообщил о гибели россиянина в Хургаде при нападении акулы на пляже Dream Beach

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили РИА Новости сведения о гибели в четверг в Египте россиянина при нападении акулы.
Ранее сообщалось о гибели в Хургаде человека, на которого поблизости от пляжа напала акула.
В МИД РФ заявили, что "подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения".
Ранее генконсульство РФ сообщило, что "8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (Хургада) погиб человек", российских граждан просят при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
Хургада - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Источник сообщил подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Вчера, 17:57
 
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