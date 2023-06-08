https://ria.ru/20230608/khakery-1876844175.html
Хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы
Хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы - РИА Новости, 08.06.2023
Хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы
Хакеры стали активно пытаться шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой, через легальное... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:20
2023-06-08T05:20
2023-06-08T05:27
технологии
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Хакеры стали активно пытаться шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой, через легальное программное обеспечение, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. "Группировка Core Werewolf применяет фишинг и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой", — сообщили в компании.Эксперты пояснили, что группировка чаще всего пытается проникнуть в системы учреждения с использованием фишинговых писем со ссылками на опасные файлы, замаскированными под документы форматов DOCX и PDF: постановления и приказы, методические пособия, служебные записки и резюме. Если пользователь открывает такой файл, то видит заявленный документ. Однако одновременно начинается установка в фоновом режиме программы UltraVNC. Эксперты отмечают, что это легитимное программное обеспечение, которое часто используют для удаленного подключения к компьютеру. Атакующие же таким образом пытаются получить доступ к скомпрометированному устройству. "Сегодня группы все чаще отказываются от вредоносного ПО в пользу легитимных или встроенных в операционную систему инструментов", — отметил руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.Пример Core Werewolf в очередной раз доказывает эффективность таких методов в управляемых человеком атаках, заключил он.
https://ria.ru/20230531/khakery-1875388946.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, происшествия
Хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы
Bi.Zone: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России через легальные программы
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Хакеры стали активно пытаться шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой, через легальное программное обеспечение, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
«
"Группировка Core Werewolf применяет фишинг и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой", — сообщили в компании.
Эксперты пояснили, что группировка чаще всего пытается проникнуть в системы учреждения с использованием фишинговых писем со ссылками на опасные файлы, замаскированными под документы форматов DOCX и PDF: постановления и приказы, методические пособия, служебные записки и резюме.
Если пользователь открывает такой файл, то видит заявленный документ. Однако одновременно начинается установка в фоновом режиме программы UltraVNC. Эксперты отмечают, что это легитимное программное обеспечение, которое часто используют для удаленного подключения к компьютеру. Атакующие же таким образом пытаются получить доступ к скомпрометированному устройству.
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"Сегодня группы все чаще отказываются от вредоносного ПО в пользу легитимных или встроенных в операционную систему инструментов", — отметил руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.
Пример Core Werewolf в очередной раз доказывает эффективность таких методов в управляемых человеком атаках, заключил он.
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