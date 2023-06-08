https://ria.ru/20230608/kardinal-1877035644.html

Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни

Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни - РИА Новости, 08.06.2023

Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:23

2023-06-08T17:23

2023-06-08T17:23

москва

украина

ватикан

маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

в мире

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском. "Поездка состоится в ближайшие дни", – сказал он. Ранее в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам, что возможность визита Дзуппи в Москву по-прежнему остается. Он отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах". Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.

https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html

https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, украина, ватикан, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, в мире