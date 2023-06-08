Рейтинг@Mail.ru
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kardinal-1877035644.html
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни - РИА Новости, 08.06.2023
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни
Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:23
2023-06-08T17:23
москва
украина
ватикан
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_699dc1ff0b2988403c204d7d24670483.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском. "Поездка состоится в ближайшие дни", – сказал он. Ранее в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам, что возможность визита Дзуппи в Москву по-прежнему остается. Он отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах". Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html
https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html
москва
украина
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c8b10ca79ba43018cd2c5731e61f3235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, ватикан, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, в мире
Москва, Украина, Ватикан, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пьетро Паролин, В мире
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни

Папский посланник по Украине кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшее время

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском.
"Поездка состоится в ближайшие дни", – сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине
12 мая, 13:06
Ранее в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам, что возможность визита Дзуппи в Москву по-прежнему остается. Он отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".
Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
26 мая, 07:37
 
МоскваУкраинаВатиканМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала