Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни
Папский посланник по Украине кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшее время
© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Москву уже в ближайшие дни, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском.
"Поездка состоится в ближайшие дни", – сказал он.
Ранее в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил журналистам, что возможность визита Дзуппи в Москву по-прежнему остается. Он отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".
Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.