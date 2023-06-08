https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине - РИА Новости, 08.06.2023
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине
Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:26
2023-06-08T17:26
2023-06-08T17:26
в мире
израиль
восточный иерусалим
палестина
биньямин нетаньяху
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории, говорится в опубликованном на сайте УВКПЧ докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории. "Комиссия считает, что аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме на основании поправки 2018 года к закону о въезде в Израиль, предполагающей "нарушение присяги", представляет собой военное преступление, поскольку оно применяется против защищаемого населения на оккупированной территории", - сказано в документе. В ООН также считают, что "насильственная депортация" Салаха Хаммури из Восточного Иерусалима во Францию представляет собой "серьезное нарушение международного гуманитарного права, а именно депортацию находящегося под защитой лица с оккупированной территории". "Комиссия сохранила в списке возможных преступников информацию о лицах, которые могут нести уголовную ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению в виде незаконной депортации", - добавляется в докладе. Уточняется, что комиссия ООН провела более 127 интервью с жертвами и свидетелями, экспертами и другими лицами для подготовки доклада, включила открытые и закрытые слушания в Женеве, состоявшиеся в ноябре 2022 года и марте 2023 года. "В докладе были найдены разумные основания для вывода о том, что ряд действий Израиля, предпринятых против организаций гражданского общества, приравниваются к нарушениям международных норм в области прав человека и гуманитарного права и могут представлять собой преступления по международному праву. К ним относятся произвольное задержание членов организаций гражданского общества и их насильственный перевод с оккупированной палестинской территории в Израиль в нарушение Четвертой Женевской конвенции, аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме и депортация правозащитника из Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении, разосланном журналистам вместе с отчётом. Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей. Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html
израиль
восточный иерусалим
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ООН
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине
ООН: Израиль совершил военные преступления на оккупированных палестинских территориях
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории, говорится в опубликованном на сайте УВКПЧ докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории.
"Комиссия считает, что аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме
на основании поправки 2018 года к закону о въезде в Израиль, предполагающей "нарушение присяги", представляет собой военное преступление, поскольку оно применяется против защищаемого населения на оккупированной территории", - сказано в документе.
Иран использует новое оружие для сдерживания Израиля, считают эксперты
В ООН также считают, что "насильственная депортация" Салаха Хаммури из Восточного Иерусалима во Францию
представляет собой "серьезное нарушение международного гуманитарного права, а именно депортацию находящегося под защитой лица с оккупированной территории".
"Комиссия сохранила в списке возможных преступников информацию о лицах, которые могут нести уголовную ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению в виде незаконной депортации", - добавляется в докладе.
Уточняется, что комиссия ООН провела более 127 интервью с жертвами и свидетелями, экспертами и другими лицами для подготовки доклада, включила открытые и закрытые слушания в Женеве
, состоявшиеся в ноябре 2022 года и марте 2023 года.
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
"В докладе были найдены разумные основания для вывода о том, что ряд действий Израиля, предпринятых против организаций гражданского общества, приравниваются к нарушениям международных норм в области прав человека и гуманитарного права и могут представлять собой преступления по международному праву. К ним относятся произвольное задержание членов организаций гражданского общества и их насильственный перевод с оккупированной палестинской территории в Израиль в нарушение Четвертой Женевской конвенции, аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме и депортация правозащитника из Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении, разосланном журналистам вместе с отчётом.
Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху
Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей.
Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня