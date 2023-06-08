Рейтинг@Mail.ru
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине - РИА Новости, 08.06.2023
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине
Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:26
2023-06-08T17:26
в мире
израиль
восточный иерусалим
палестина
биньямин нетаньяху
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории, говорится в опубликованном на сайте УВКПЧ докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории. "Комиссия считает, что аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме на основании поправки 2018 года к закону о въезде в Израиль, предполагающей "нарушение присяги", представляет собой военное преступление, поскольку оно применяется против защищаемого населения на оккупированной территории", - сказано в документе. В ООН также считают, что "насильственная депортация" Салаха Хаммури из Восточного Иерусалима во Францию представляет собой "серьезное нарушение международного гуманитарного права, а именно депортацию находящегося под защитой лица с оккупированной территории". "Комиссия сохранила в списке возможных преступников информацию о лицах, которые могут нести уголовную ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению в виде незаконной депортации", - добавляется в докладе. Уточняется, что комиссия ООН провела более 127 интервью с жертвами и свидетелями, экспертами и другими лицами для подготовки доклада, включила открытые и закрытые слушания в Женеве, состоявшиеся в ноябре 2022 года и марте 2023 года. "В докладе были найдены разумные основания для вывода о том, что ряд действий Израиля, предпринятых против организаций гражданского общества, приравниваются к нарушениям международных норм в области прав человека и гуманитарного права и могут представлять собой преступления по международному праву. К ним относятся произвольное задержание членов организаций гражданского общества и их насильственный перевод с оккупированной палестинской территории в Израиль в нарушение Четвертой Женевской конвенции, аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме и депортация правозащитника из Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении, разосланном журналистам вместе с отчётом. Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей. Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html
израиль
восточный иерусалим
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ООН
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права в Палестине

ООН: Израиль совершил военные преступления на оккупированных палестинских территориях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе путем принятия законодательства против защищаемого населения на оккупированной территории, говорится в опубликованном на сайте УВКПЧ докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории.
"Комиссия считает, что аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме на основании поправки 2018 года к закону о въезде в Израиль, предполагающей "нарушение присяги", представляет собой военное преступление, поскольку оно применяется против защищаемого населения на оккупированной территории", - сказано в документе.
Иран представил гиперзвуковую ракету Фаттах
Иран использует новое оружие для сдерживания Израиля, считают эксперты
7 июня, 08:59
В ООН также считают, что "насильственная депортация" Салаха Хаммури из Восточного Иерусалима во Францию представляет собой "серьезное нарушение международного гуманитарного права, а именно депортацию находящегося под защитой лица с оккупированной территории".
"Комиссия сохранила в списке возможных преступников информацию о лицах, которые могут нести уголовную ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению в виде незаконной депортации", - добавляется в докладе.
Уточняется, что комиссия ООН провела более 127 интервью с жертвами и свидетелями, экспертами и другими лицами для подготовки доклада, включила открытые и закрытые слушания в Женеве, состоявшиеся в ноябре 2022 года и марте 2023 года.
Израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
14 мая, 10:22
"В докладе были найдены разумные основания для вывода о том, что ряд действий Израиля, предпринятых против организаций гражданского общества, приравниваются к нарушениям международных норм в области прав человека и гуманитарного права и могут представлять собой преступления по международному праву. К ним относятся произвольное задержание членов организаций гражданского общества и их насильственный перевод с оккупированной палестинской территории в Израиль в нарушение Четвертой Женевской конвенции, аннулирование вида на жительство в Восточном Иерусалиме и депортация правозащитника из Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении, разосланном журналистам вместе с отчётом.
Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей.
Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня
14 мая, 23:40
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимПалестинаБиньямин НетаньяхуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала