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Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.06.2023
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11:39 08.06.2023 (обновлено: 12:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/isk-1876895171.html
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.06.2023
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу
Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:39
2023-06-08T12:44
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ГААГА, 8 июн – РИА Новости. Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и фактических доказательств, заявил на слушаниях представитель делегации РФ на суде, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне."Иск Украины против РФ, поданный в Международный суд, следует отклонить, он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Ни Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, ни Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации не имеют никакого отношения к предмету спора между двумя странами, они просто используются Украиной как средство вынести на суд гораздо более широкий круг вопросов", - сказал Шульгин, выступая на заседании.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20230606/isk-1876524307.html
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россия, украина, оон, в мире
Россия, Украина, ООН, В мире
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу

Представитель России: иск по Крыму и Донбассу не имеет правовой основы и доказательств

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 8 июн – РИА Новости. Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и фактических доказательств, заявил на слушаниях представитель делегации РФ на суде, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Киев не подкрепил новыми фактами иск против Москвы в суде ООН, заявил посол
6 июня, 16:54
"Иск Украины против РФ, поданный в Международный суд, следует отклонить, он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Ни Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, ни Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации не имеют никакого отношения к предмету спора между двумя странами, они просто используются Украиной как средство вынести на суд гораздо более широкий круг вопросов", - сказал Шульгин, выступая на заседании.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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