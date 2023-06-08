https://ria.ru/20230608/isk-1876895171.html
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.06.2023
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу
Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:39
2023-06-08T11:39
2023-06-08T12:44
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ГААГА, 8 июн – РИА Новости. Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и фактических доказательств, заявил на слушаниях представитель делегации РФ на суде, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне."Иск Украины против РФ, поданный в Международный суд, следует отклонить, он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Ни Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, ни Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации не имеют никакого отношения к предмету спора между двумя странами, они просто используются Украиной как средство вынести на суд гораздо более широкий круг вопросов", - сказал Шульгин, выступая на заседании.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20230606/isk-1876524307.html
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РИА Новости
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россия, украина, оон, в мире
Россия, Украина, ООН, В мире
Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу
Представитель России: иск по Крыму и Донбассу не имеет правовой основы и доказательств
ГААГА, 8 июн – РИА Новости. Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и фактических доказательств, заявил на слушаниях представитель делегации РФ на суде, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне.
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"Иск Украины против РФ, поданный в Международный суд, следует отклонить, он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Ни Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, ни Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации не имеют никакого отношения к предмету спора между двумя странами, они просто используются Украиной как средство вынести на суд гораздо более широкий круг вопросов", - сказал Шульгин, выступая на заседании.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
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