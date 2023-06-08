https://ria.ru/20230608/isk-1876895171.html

Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу

Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.06.2023

Представитель России в суде ООН призвал отклонить иск по Крыму и Донбассу

Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:39

2023-06-08T11:39

2023-06-08T12:44

россия

украина

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/80/1492598074_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_a7a08ab057d85803b5dc7d8cbab87b0b.jpg

ГААГА, 8 июн – РИА Новости. Иск Украины против России от 2017 года по Донбассу и Крыму, поданный в Международный суд ООН в Гааге, следует отклонить, так как он не имеет правовой основы и фактических доказательств, заявил на слушаниях представитель делегации РФ на суде, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне."Иск Украины против РФ, поданный в Международный суд, следует отклонить, он не имеет правовой основы и фактических доказательств. Ни Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, ни Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации не имеют никакого отношения к предмету спора между двумя странами, они просто используются Украиной как средство вынести на суд гораздо более широкий круг вопросов", - сказал Шульгин, выступая на заседании.Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20230606/isk-1876524307.html

https://ria.ru/20230413/kompensatsiya-1865073001.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, оон, в мире