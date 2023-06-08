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В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей
В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей
Россия и российские предприниматели были ограблены Западом, предстоит долгий путь для возвращения средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:17
2023-06-08T13:17
2023-06-08T13:32
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия и российские предприниматели были ограблены Западом, предстоит долгий путь для возвращения средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "естественно, и государство, и предприниматели, и группы предпринимателей пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов, для того чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы из-за рубежа". "Это очень сложный, очень долгий путь, потому что те, кто совершил это ограбление, а именно страны коллективного Запада, собственно они нарушили все основные правила и принципы и посягнули на права собственности", - сказал он. Песков отметил, что российские предприниматели весьма ограничены в правах в европейских судах, но за свою собственность однозначно нужно бороться."Вы знаете, что сейчас мы весьма и весьма ограничены в своих правах использовать европейские суды для того, чтобы отстаивать... Это право тоже не дают нашим предпринимателям. И только отдельным предпринимателям крупным это удалось там за последнее время - не буду называть имена - но достичь определенных успехов в европейских судах по отстаиванию своих прав", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что все эти усилия по отстаиванию своих прав абсолютно обоснованны."Они понятны. И их нужно продолжать. И государство будет продолжать это делать", - отметил Песков."Однозначно, за свои права, за свою собственность нужно бороться", - подчеркнул онДвадцать пятого мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян.
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еврокомиссия, кристиан виганд, евросоюз, россия
Еврокомиссия, Кристиан Виганд, Евросоюз, Россия
В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей
Песков: Запад ограбил Россию, и предстоит долгий путь, чтобы вернуть все средства
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия и российские предприниматели были ограблены Западом, предстоит долгий путь для возвращения средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены", - сказал он журналистам.
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Песков добавил, что "естественно, и государство, и предприниматели, и группы предпринимателей пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов, для того чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы из-за рубежа".
"Это очень сложный, очень долгий путь, потому что те, кто совершил это ограбление, а именно страны коллективного Запада, собственно они нарушили все основные правила и принципы и посягнули на права собственности", - сказал он.
Песков отметил, что российские предприниматели весьма ограничены в правах в европейских судах, но за свою собственность однозначно нужно бороться.
"Вы знаете, что сейчас мы весьма и весьма ограничены в своих правах использовать европейские суды для того, чтобы отстаивать... Это право тоже не дают нашим предпринимателям. И только отдельным предпринимателям крупным это удалось там за последнее время - не буду называть имена - но достичь определенных успехов в европейских судах по отстаиванию своих прав", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что все эти усилия по отстаиванию своих прав абсолютно обоснованны.
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"Они понятны. И их нужно продолжать. И государство будет продолжать это делать", - отметил Песков.
"Однозначно, за свои права, за свою собственность нужно бороться", - подчеркнул он
Двадцать пятого мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд
сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС
в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян.
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