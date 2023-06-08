https://ria.ru/20230608/grabezh-1876932326.html

В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей

В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей - РИА Новости, 08.06.2023

В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей

Россия и российские предприниматели были ограблены Западом, предстоит долгий путь для возвращения средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:17

2023-06-08T13:17

2023-06-08T13:32

еврокомиссия

кристиан виганд

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия и российские предприниматели были ограблены Западом, предстоит долгий путь для возвращения средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "естественно, и государство, и предприниматели, и группы предпринимателей пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов, для того чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы из-за рубежа". "Это очень сложный, очень долгий путь, потому что те, кто совершил это ограбление, а именно страны коллективного Запада, собственно они нарушили все основные правила и принципы и посягнули на права собственности", - сказал он. Песков отметил, что российские предприниматели весьма ограничены в правах в европейских судах, но за свою собственность однозначно нужно бороться."Вы знаете, что сейчас мы весьма и весьма ограничены в своих правах использовать европейские суды для того, чтобы отстаивать... Это право тоже не дают нашим предпринимателям. И только отдельным предпринимателям крупным это удалось там за последнее время - не буду называть имена - но достичь определенных успехов в европейских судах по отстаиванию своих прав", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что все эти усилия по отстаиванию своих прав абсолютно обоснованны."Они понятны. И их нужно продолжать. И государство будет продолжать это делать", - отметил Песков."Однозначно, за свои права, за свою собственность нужно бороться", - подчеркнул онДвадцать пятого мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян.

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврокомиссия, кристиан виганд, евросоюз, россия