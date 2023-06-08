В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом
Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней, об этом он сообщил РИА Новости, также он направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.
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"Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней... Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня", - сообщил политик.
Также он отметил, что первопроходцем на этом пути должна стать Москва "как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры", в дальнейшем необходимо распространить эту практику на все регионы страны.
Также Чернышов написал письмо Файзуллину, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас уточнить… Что стало причиной отказа от реализации планов по сокращению ежегодных отключений воды до 7 дней к 2020 году? Существуют ли на данный момент технические или иные ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до 2-3 дней? В частности, существуют ли такие ограничения в городе Москва? Если да, какие это ограничения и что необходимо для их устранения? Есть ли у Министерства строительства и ЖКХ России планы по сокращению продолжительности ежегодных летних отключений горячей воды? Если да, какая работа проводится в этом направлении?" - сообщается в письме.