https://ria.ru/20230608/gorlovka-1877092564.html

Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 08.06.2023

Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:12

2023-06-08T21:12

2023-06-08T21:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр города сообщал, что число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех. "В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка со стороны украинских нацистов", - написал Приходько.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Мэр города сообщал, что 11 человек пострадали при обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия