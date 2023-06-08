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Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:12
2023-06-08T21:12
2023-06-08T21:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр города сообщал, что число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех. "В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка со стороны украинских нацистов", - написал Приходько.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Мэр города сообщал, что 11 человек пострадали при обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек
Мэр Приходько: число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек