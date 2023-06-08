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Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gorlovka-1877092564.html
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:12
2023-06-08T21:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр города сообщал, что число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех. "В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка со стороны украинских нацистов", - написал Приходько.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Мэр города сообщал, что 11 человек пострадали при обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

Мэр Приходько: число погибших при обстреле Горловки увеличилось до четырех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты
Фрагмент ракеты - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех, один раненый скончался в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр города сообщал, что число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех.
"В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка со стороны украинских нацистов", - написал Приходько.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Мэр города сообщал, что 11 человек пострадали при обстреле Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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