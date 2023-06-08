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В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gorlovka-1876985910.html
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании
Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:25
2023-06-08T15:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. "Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль "Газель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что тяжелые ранения получил один из водителей компании и врачи борются за его жизнь. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876980931.html
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876973113.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании

Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль "Газель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что тяжелые ранения получил один из водителей компании и врачи борются за его жизнь.
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Вчера, 15:19
Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дворец культуры Шахтер в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияРоссия
 
 
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