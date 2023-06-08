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В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании
Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:25
2023-06-08T15:25
2023-06-08T15:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. "Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль "Газель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что тяжелые ранения получил один из водителей компании и врачи борются за его жизнь. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876980931.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия
В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании
Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке