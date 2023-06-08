https://ria.ru/20230608/gorlovka-1876985910.html

В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании

В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023

В Горловке обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании

Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:25

2023-06-08T15:25

2023-06-08T15:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Административное здание "Государственной магистральной сетевой компании" повреждено в четверг при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. "Административное здание предприятия также получило повреждения, сгорел автомобиль "Газель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что тяжелые ранения получил один из водителей компании и врачи борются за его жизнь. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876980931.html

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876973113.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия