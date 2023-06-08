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Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками
Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023
Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками
Один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:52
2023-06-08T14:52
2023-06-08T14:52
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Один человек скончался в больнице", - написал Приходько. Ранее он сообщил о гибели девушки в результате обстрела украинскими войсками, а также о ранении по той же причине 10 мирных жителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил об еще одном жителе Горловки, погибшем при обстреле со стороны ВСУ