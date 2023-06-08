https://ria.ru/20230608/gorlovka-1876971569.html

Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками

Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023

Один человек умер в больнице после обстрела Горловки украинскими войсками

Один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:52

2023-06-08T14:52

2023-06-08T14:52

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Один человек скончался в больнице после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Один человек скончался в больнице", - написал Приходько. Ранее он сообщил о гибели девушки в результате обстрела украинскими войсками, а также о ранении по той же причине 10 мирных жителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины