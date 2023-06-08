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Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
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16:55 08.06.2023 (обновлено: 17:28 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ges-1877025953.html
Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области
Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС и дал... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:55
2023-06-08T17:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир путин
дмитрий песков
разрушение каховской гэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС и дал поручение МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам в соответствии с нормами РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", - сказал Песков. По его словам, по итогам беседы глава государства дал поручение МЧС оказать помощь местным жителям. "Президент Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ", - добавил пресс-секретарь. Кроме того, глава государства поручил провести анализ потребностей региона. "Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением", - подчеркнул Песков.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, одной из причин диверсии является отсутствие успехов украинских войск в ходе наступления, оно захлебывается.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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херсонская область , владимир путин, дмитрий песков, разрушение каховской гэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Разрушение Каховской ГЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Сальдо, Происшествия
Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области

Путин обсудил с Сальдо по телефону ситуацию в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области
Затопленная территория Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС и дал поручение МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам в соответствии с нормами РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", - сказал Песков.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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6 июня, 15:45
По его словам, по итогам беседы глава государства дал поручение МЧС оказать помощь местным жителям.
"Президент Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ", - добавил пресс-секретарь.
Кроме того, глава государства поручил провести анализ потребностей региона.
"Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением", - подчеркнул Песков.
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6 июня, 13:50
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, одной из причин диверсии является отсутствие успехов украинских войск в ходе наступления, оно захлебывается.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковРазрушение Каховской ГЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир СальдоПроисшествия
 
 
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