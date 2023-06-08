https://ria.ru/20230608/ges-1876978251.html

Глава Новой Каховки считает, что ВСУ заранее готовились к подрыву ГЭС

Глава Новой Каховки считает, что ВСУ заранее готовились к подрыву ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Глава Новой Каховки считает, что ВСУ заранее готовились к подрыву ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС - это "варварский, звериный план", к которому украинские силы заранее готовились, уровень воды в водохранилище подняли перед решающим... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:07

2023-06-08T15:07

2023-06-08T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 8 июн - РИА Новости. Подрыв Каховской ГЭС - это "варварский, звериный план", к которому украинские силы заранее готовились, уровень воды в водохранилище подняли перед решающим ударом, считает глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. "Все действия согласованы, это такой варварский, звериный план. За два дня до того, как осуществлен подрыв (ГЭС - ред.) ... было поднятие воды, сброс с ДнепроГЭС, вода поднялась более чем на 1 метр. Количество воды, которое для сброса, и давление на плотину увеличились, перед этим предшествовали обстрелы. После этого обстрелы, организация вот этих пожаров, атаки на людей, на специалистов, которые эвакуируют, сброс самодельных взрывных устройств, это все согласовано. И пожары, я думаю так. Пожары возникли из-за обстрела, все прекрасно знают, что произошло с ГЭС, значит, это целенаправленно сделано", - рассказал Леонтьев журналистам. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что украинские войска наносят артиллерийские удары по электроподстанции в районе села Корсунка под Новой Каховкой, из-за непрекращающихся обстрелов в нескольких местах близ подстанции загорелся лес. Дым от лесных пожаров виден за несколько километров от мест возгорания. Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев ранее сообщал РИА Новости, что обстрелы продолжаются несколько дней, а после разрушения Каховской ГЭС начались интенсивные обстрелы подстанции с целью обесточить район и вышки сотовой связи.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр