Рогов назвал уничтожение Каховской ГЭС частью плана контрнаступления ВСУ
Рогов считает подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области частью плана контрнаступления ВСУ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУлица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Уничтожение Каховской ГЭС в Херсонской области - часть плана украинского контрнаступления, считает глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Уничтожение Каховской ГЭС в Херсонской области является частью плана украинского контрнаступления. Накануне разрушения ГЭС украинская сторона за счет искусственного сброса воды из водохранилищ, находящихся выше по каскаду Днепра, подняла уровень воды в Каховском водохранилище с 14 до 17,5 метров", - сказал Рогов РИА Новости в четверг.
По его оценке, Украина готовилась к уничтожению ГЭС, преследуя цель как можно больше затопить прибрежных территорий, чтобы оттянуть силы и резервы российских войск на это направление, тем временем самим начав контрнаступление в запорожской области.
Ранее в четверг он же рассказал РИА Новости, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и "колоссальными потерями". По его словам, ВСУ впервые стали применять дорогие ракеты HIMARS для обстрела окопов, но эффекта это не возымело, ВС РФ "стоят до последнего".
Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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