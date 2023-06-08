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Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации

Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации - РИА Новости, 08.06.2023

Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героем СВО в Истре, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:29

2023-06-08T23:29

2023-06-08T23:29

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героем СВО в Истре, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Гвардии полковник Вооруженных сил РФ, кавалер Ордена "За военные заслуги", удостоенный медали Суворова, медали Жукова, командир полка Владимир Кузнецов погиб, героически отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Белгородом. Он был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой. Проститься с героем приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - сообщается в пресс-релизе. Кузнецов прошёл путь от курсанта до командира мотострелкового полка, был участником контртеррористической операции в Чеченской Республике. С 2022 года работал в администрации городского округа Истра, откуда был призван в ходе частичной мобилизации в войсковую часть в должности командира части. "Есть такое понятие "настоящий командир" - ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души", - сказал о Кузнецове губернатор.

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, истра, татьяна витушева