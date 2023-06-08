https://ria.ru/20230608/geroy-1877104563.html
Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации
Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации - РИА Новости, 08.06.2023
Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героем СВО в Истре, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:29
2023-06-08T23:29
2023-06-08T23:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
истра
татьяна витушева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877104421_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f619c10f4807efe6a65fb9112c1fcb03.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героем СВО в Истре, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Гвардии полковник Вооруженных сил РФ, кавалер Ордена "За военные заслуги", удостоенный медали Суворова, медали Жукова, командир полка Владимир Кузнецов погиб, героически отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Белгородом. Он был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой. Проститься с героем приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - сообщается в пресс-релизе. Кузнецов прошёл путь от курсанта до командира мотострелкового полка, был участником контртеррористической операции в Чеченской Республике. С 2022 года работал в администрации городского округа Истра, откуда был призван в ходе частичной мобилизации в войсковую часть в должности командира части. "Есть такое понятие "настоящий командир" - ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души", - сказал о Кузнецове губернатор.
московская область (подмосковье)
россия
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877104421_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_3f7d292d8d589fe13f18e6b54e8bd286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, истра, татьяна витушева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Истра, Татьяна Витушева
Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации
Губернатор Московской области Воробьев простился с героем спецоперации в Истре
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героем СВО в Истре, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Гвардии полковник Вооруженных сил РФ
, кавалер Ордена "За военные заслуги", удостоенный медали Суворова, медали Жукова, командир полка Владимир Кузнецов
погиб, героически отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ
под Белгородом
. Он был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой
. Проститься с героем приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - сообщается в пресс-релизе.
Кузнецов прошёл путь от курсанта до командира мотострелкового полка, был участником контртеррористической операции в Чеченской Республике.
С 2022 года работал в администрации городского округа Истра, откуда был призван в ходе частичной мобилизации в войсковую часть в должности командира части.
"Есть такое понятие "настоящий командир" - ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души", - сказал о Кузнецове губернатор.