https://ria.ru/20230608/gensek-1877098105.html

Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец

Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец - РИА Новости, 08.06.2023

Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец

Президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:00

2023-06-08T22:00

2023-06-08T22:03

в мире

нато

великобритания

сша

риши сунак

бен уоллес

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании."Возможно, посмотрим", - ответил он на соответствующий вопрос на совместной пресс-конференции в Белом доме с британским премьером Риши Сунаком.СМИ ранее писали, что Великобритания лоббирует назначение на пост генерального секретаря НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876580050.html

великобритания

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в мире, нато, великобритания, сша, риши сунак, бен уоллес, джо байден