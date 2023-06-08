https://ria.ru/20230608/gensek-1877098105.html
Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец
Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец - РИА Новости, 08.06.2023
Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец
Президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:00
2023-06-08T22:00
2023-06-08T22:03
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании."Возможно, посмотрим", - ответил он на соответствующий вопрос на совместной пресс-конференции в Белом доме с британским премьером Риши Сунаком.СМИ ранее писали, что Великобритания лоббирует назначение на пост генерального секретаря НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876580050.html
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в мире, нато, великобритания, сша, риши сунак, бен уоллес, джо байден
В мире, НАТО, Великобритания, США, Риши Сунак, Бен Уоллес, Джо Байден
Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец
Президент США Байден допустил, что следующим генсеком НАТО станет британец