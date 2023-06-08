https://ria.ru/20230608/gaz-1876849651.html

В многоэтажке под Саратовом прогремел взрыв газа

В многоэтажке под Саратовом прогремел взрыв газа - РИА Новости, 08.06.2023

В многоэтажке под Саратовом прогремел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, конструкции не повреждены, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:16

2023-06-08T08:16

2023-06-08T12:25

происшествия

энгельс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, конструкции не повреждены, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону. Инцидент произошел в 08.02 (07.02 мск) в четверг по адресу: город Энгельс, улица Шурова Гора, 7/18. "Предварительная информация - произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточненная информация с места - возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230529/vzryv-1874743614.html

энгельс

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происшествия, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)