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Аксенов предложил лишить газа страны, накачивающие Украину оружием - РИА Новости, 08.06.2023
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23:17 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gas-1877104161.html
Аксенов предложил лишить газа страны, накачивающие Украину оружием
Аксенов предложил лишить газа страны, накачивающие Украину оружием - РИА Новости, 08.06.2023
Аксенов предложил лишить газа страны, накачивающие Украину оружием
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью предложил прекратить поставки газа и нефти европейским странам, поддерживающим киевские власти и поставляющим на Украину... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:17
2023-06-08T23:17
в мире
россия
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сергей аксенов (политик)
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью предложил прекратить поставки газа и нефти европейским странам, поддерживающим киевские власти и поставляющим на Украину оружие. "Поставили танки - отключаем газ, нефть - всё, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие - всё, до свидания", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, нужно исходить из того, что любая страна, поставляющая оружие Украине, является участником конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик), сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Сергей Лавров, НАТО
Аксенов предложил лишить газа страны, накачивающие Украину оружием

Аксенов предложил прекратить поставки газа и нефти странам, накачивающим Украину оружием

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью предложил прекратить поставки газа и нефти европейским странам, поддерживающим киевские власти и поставляющим на Украину оружие.
"Поставили танки - отключаем газ, нефть - всё, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие - всё, до свидания", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, нужно исходить из того, что любая страна, поставляющая оружие Украине, является участником конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить
3 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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