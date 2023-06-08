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На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые - РИА Новости, 08.06.2023
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:03
2023-06-08T12:03
2023-06-08T15:45
в мире
франция
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ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости. На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс.По словам источника в полиции, нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Детям примерно по три года. Трое из них находятся в критическом состоянии, рассказал агентству источник в префектуре департамента. Кроме того, пострадал один взрослый.Нападавшего задержали. Источник утверждает, что это сириец, который просил убежища во Франции.Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что отправляется на место происшествия.
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франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые
AFP: семь человек получили ранения при нападении сирийца с ножом во французском Анси
ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости.
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс
.
По словам источника в полиции, нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя.
Детям примерно по три года. Трое из них находятся в критическом состоянии, рассказал агентству источник в префектуре департамента. Кроме того, пострадал один взрослый.
Нападавшего задержали. Источник утверждает, что это сириец, который просил убежища во Франции.
Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что отправляется на место происшествия.
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