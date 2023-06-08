https://ria.ru/20230608/frantsiya-1876900378.html

На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые

На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые - РИА Новости, 08.06.2023

На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые

На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:03

2023-06-08T12:03

2023-06-08T15:45

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франция

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ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости. На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс.По словам источника в полиции, нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Детям примерно по три года. Трое из них находятся в критическом состоянии, рассказал агентству источник в префектуре департамента. Кроме того, пострадал один взрослый.Нападавшего задержали. Источник утверждает, что это сириец, который просил убежища во Франции.Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что отправляется на место происшествия.

https://ria.ru/20230510/ubiystvo-1870720563.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция