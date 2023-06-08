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На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые - РИА Новости, 08.06.2023
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12:03 08.06.2023 (обновлено: 15:45 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/frantsiya-1876900378.html
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые - РИА Новости, 08.06.2023
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:03
2023-06-08T15:45
в мире
франция
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ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости. На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс.По словам источника в полиции, нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Детям примерно по три года. Трое из них находятся в критическом состоянии, рассказал агентству источник в префектуре департамента. Кроме того, пострадал один взрослый.Нападавшего задержали. Источник утверждает, что это сириец, который просил убежища во Франции.Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что отправляется на место происшествия.
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в мире, франция
В мире, Франция
На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке, есть раненые

AFP: семь человек получили ранения при нападении сирийца с ножом во французском Анси

© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEФранцузские полицейские на месте нападения мужчины на детей недалеко от озера Анси в альпийской части страны
Французские полицейские на месте нападения мужчины на детей недалеко от озера Анси в альпийской части страны - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
Французские полицейские на месте нападения мужчины на детей недалеко от озера Анси в альпийской части страны
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости. На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей, по меньшей мере шестеро получили ранения, передает агентство Франс Пресс.
По словам источника в полиции, нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя.
Детям примерно по три года. Трое из них находятся в критическом состоянии, рассказал агентству источник в префектуре департамента. Кроме того, пострадал один взрослый.
Нападавшего задержали. Источник утверждает, что это сириец, который просил убежища во Франции.
Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что отправляется на место происшествия.
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