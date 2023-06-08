https://ria.ru/20230608/forum-1876982890.html
В Казани открывается Международный форум министров образования
В Казани открывается Международный форум министров образования - РИА Новости, 08.06.2023
В Казани открывается Международный форум министров образования
Международный форум министров образования "Формируя будущее" с участием более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Армении... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:21
2023-06-08T00:21
2023-06-08T15:22
республика татарстан
россия
казань
куба
андрей фурсенко
сергей кравцов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 июн – РИА Новости. Международный форум министров образования "Формируя будущее" с участием более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Армении и других государств открывается в Казани в четверг. "Форум в Казани посетят более 90 представителей зарубежных государств, среди них более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате участие в форуме примут представители девяти стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР", - сообщают организаторы. Главными спикерами форума от Российской Федерации выступят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования и представлен передовой опыт России в области развития образовательной среды. На пленарном заседании темами докладов министров просвещения и науки и высшего образования РФ станут также перспективы сотрудничества с иностранными государствами в области науки и высшего образования. В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Организаторами форума выступают Минпросвещения России и правительство Татарстана.
https://ria.ru/20230607/forum-1876771410.html
россия
казань
куба
республика татарстан (татарстан)
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россия, казань, куба, андрей фурсенко, сергей кравцов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Куба, Андрей Фурсенко, Сергей Кравцов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Республика Татарстан (Татарстан)