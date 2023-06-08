https://ria.ru/20230608/forum-1876982890.html

В Казани открывается Международный форум министров образования

В Казани открывается Международный форум министров образования - РИА Новости, 08.06.2023

В Казани открывается Международный форум министров образования

Международный форум министров образования "Формируя будущее" с участием более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Армении... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:21

2023-06-08T00:21

2023-06-08T15:22

республика татарстан

россия

казань

куба

андрей фурсенко

сергей кравцов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 8 июн – РИА Новости. Международный форум министров образования "Формируя будущее" с участием более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Армении и других государств открывается в Казани в четверг. "Форум в Казани посетят более 90 представителей зарубежных государств, среди них более 20 министров образования, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате участие в форуме примут представители девяти стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР", - сообщают организаторы. Главными спикерами форума от Российской Федерации выступят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования и представлен передовой опыт России в области развития образовательной среды. На пленарном заседании темами докладов министров просвещения и науки и высшего образования РФ станут также перспективы сотрудничества с иностранными государствами в области науки и высшего образования. В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Организаторами форума выступают Минпросвещения России и правительство Татарстана.

https://ria.ru/20230607/forum-1876771410.html

россия

казань

куба

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, куба, андрей фурсенко, сергей кравцов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), республика татарстан (татарстан)