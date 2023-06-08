https://ria.ru/20230608/evropa-1876895051.html

Лукашенко обвинил США в желании расчленить Европу

Лукашенко обвинил США в желании расчленить Европу - РИА Новости, 08.06.2023

Лукашенко обвинил США в желании расчленить Европу

США хотят расчленить Европу и господствовать здесь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:38

2023-06-08T11:38

2023-06-08T12:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. США хотят расчленить Европу и господствовать здесь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности."Причина (украинского – ред.) конфликта глубже, чем Украина. США сейчас давят на Европу и хотят расчленить ее. Им надо этот котел заварить, чтобы тут господствовать", - сказал Лукашенко."Говоря о санкциях, они уже из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету", - также заявил глава белорусского государства."Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Это тоже понятно. И евро начало отвоевывать в свое время место под солнцем. Это американцам не нужно. А финансы - кровеносная система", - отметил Лукашенко."Поэтому, говоря о причинах, надо туда глубже смотреть. И надо отдать должное россиянам - они вовремя подхватились и сказали: хорошо, это ваши проблемы, но вы гарантируйте нам безопасность. И Беларуси в том числе. Ответ на эту просьбу гарантий вы видели. Сейчас они говорят: "Да, это Россия потребовала несерьезную бумажку по безопасности". И, встречаясь с некоторыми вашими коллегами, я им задаю вопрос: "Хорошо, Россия потребовала несерьезную бумажку, а чего вы несерьезную бумажку не дали ей?" Взяли бы и дали. Я имею в виду предложения по безопасности здесь, по советскому пространству и прежде всего России. Не дали", - напомнил глава белорусского государства.Вместе с тем он добавил, что российская спецоперация на Украине стала подарком для Запада. "И они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. А дальше - Китай. Это главная их цель", - подчеркнул белорусский лидер."И потом: рабочая сила после Афганистана высвободилась. Ее же надо где-то применять. Пока сами туда не влезли, но, если будет так продолжаться, уверен, это вопрос времени. Потому что наемников там море. Скоро и регулярные войска появятся, если мы не прекратим этот конфликт. Мы к этому готовы", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20230605/konflikt-1876165123.html

https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html

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в мире, сша, европа, александр лукашенко