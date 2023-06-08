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С подтопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек
С подтопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек - РИА Новости, 08.06.2023
С подтопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек
Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60, сообщила в интервью вице-губернатор Херсонской области... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:19
2023-06-08T15:19
2023-06-08T15:28
херсонская область
разрушение каховской гэс
происшествия
каховская гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60, сообщила в интервью вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич."Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане", - сказала Кузьмич в эфире телеканала "Россия 24".Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
херсонская область
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РИА Новости
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херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия, каховская гэс, владимир леонтьев (новая каховка)
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, Каховская ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
С подтопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек
С затопленных после ЧП на Каховской ГЭС территорий Херсонщины госпитализировали 60 человек