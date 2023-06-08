https://ria.ru/20230608/euro-1876972523.html
Экономика в зоне евро вошла в рецессию
Экономика в зоне евро вошла в рецессию - РИА Новости, 08.06.2023
Экономика в зоне евро вошла в рецессию
ВВП 20 стран еврозоны снижается уже второй квартал подряд — это означает вступление в рецессию, следует из данных Евростата. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:55
2023-06-08T14:55
2023-06-08T17:02
экономика
цены на нефть
еврокомиссия
евростат
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВВП 20 стран еврозоны снижается уже второй квартал подряд — это означает вступление в рецессию, следует из данных Евростата.Так, согласно третьей, окончательной оценке, в первом квартале показатель вырос на один процент в годовом выражении, но в квартальном снизился на 0,1 процента. Предварительная и промежуточная оценки при этом предполагали рост — на 1,3 и 0,1 процента соответственно.В четвертом квартале прошлого года в годовом выражении также наблюдался рост — на 1,8 процента, но в квартальном — снижение на те же 0,1 процента.Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по окончательной оценке, показал рост — на один процент в годовом выражении и на 0,1 процента — в квартальном. В четвертом квартале 2022-го годовой показатель вырос на 1,7 процента, а квартальный снизился на 0,2 процента. По итогам 2021 года ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3 процента каждый.
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экономика, цены на нефть, еврокомиссия, евростат, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Еврокомиссия, Евростат, Евросоюз
Экономика в зоне евро вошла в рецессию
Евростат: экономика ЕС вступила в рецессию после снижения ВВП в квартальном выражении
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
ВВП 20 стран еврозоны снижается уже второй квартал подряд — это означает вступление в рецессию, следует из данных Евростата
.
Так, согласно третьей, окончательной оценке, в первом квартале показатель вырос на один процент в годовом выражении, но в квартальном снизился на 0,1 процента. Предварительная и промежуточная оценки при этом предполагали рост — на 1,3 и 0,1 процента соответственно.
В четвертом квартале прошлого года в годовом выражении также наблюдался рост — на 1,8 процента, но в квартальном — снижение на те же 0,1 процента.
Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по окончательной оценке, показал рост — на один процент в годовом выражении и на 0,1 процента — в квартальном. В четвертом квартале 2022-го годовой показатель вырос на 1,7 процента, а квартальный снизился на 0,2 процента.
По итогам 2021 года ВВП еврозоны и ЕС
выросли на 5,3 процента каждый.
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