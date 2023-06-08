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США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики - РИА Новости, 08.06.2023
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22:00 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/energetika-1877097994.html
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики - РИА Новости, 08.06.2023
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:00
2023-06-08T22:00
в мире
россия
сша
великобритания
атомная энергетика
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в заявлении Белого дома. "Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", - говорится в описании двустороннего экономического партнерства.
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в мире, россия, сша, великобритания, атомная энергетика, экономика
В мире, Россия, США, Великобритания, Атомная энергетика, Экономика
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики

Белый дом: США и Великобритания намерены противостоять России на рынке атомной энергетики

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗавод химических концентратов
Завод химических концентратов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Завод химических концентратов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в заявлении Белого дома.
"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", - говорится в описании двустороннего экономического партнерства.
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