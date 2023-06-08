https://ria.ru/20230608/energetika-1877097994.html

США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики

США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики - РИА Новости, 08.06.2023

США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики

США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:00

2023-06-08T22:00

2023-06-08T22:00

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атомная энергетика

экономика

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в заявлении Белого дома. "Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", - говорится в описании двустороннего экономического партнерства.

https://ria.ru/20230602/sanktsii-1875670913.html

россия

сша

великобритания

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в мире, россия, сша, великобритания, атомная энергетика, экономика