https://ria.ru/20230608/energetika-1877097994.html
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики - РИА Новости, 08.06.2023
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:00
2023-06-08T22:00
2023-06-08T22:00
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атомная энергетика
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, говорится в заявлении Белого дома. "Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики", - говорится в описании двустороннего экономического партнерства.
https://ria.ru/20230602/sanktsii-1875670913.html
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в мире, россия, сша, великобритания, атомная энергетика, экономика
В мире, Россия, США, Великобритания, Атомная энергетика, Экономика
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
Белый дом: США и Великобритания намерены противостоять России на рынке атомной энергетики