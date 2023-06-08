https://ria.ru/20230608/elektro-1877060722.html
Украина попросила Европу увеличить поставки электроэнергии
Украина попросила Европу увеличить поставки электроэнергии - РИА Новости, 08.06.2023
Украина попросила Европу увеличить поставки электроэнергии
Киев просит Европу значительно увеличить поставки электроэнергии на фоне ударов российских сил по объектам украинской критической инфраструктуры, заявил в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:49
2023-06-08T18:49
2023-06-08T18:49
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев просит Европу значительно увеличить поставки электроэнергии на фоне ударов российских сил по объектам украинской критической инфраструктуры, заявил в четверг глава минэнерго Украины Герман Галущенко. "Мы просим Европу увеличить (поставки электричества)", - заявил украинский чиновник агентству Франс Пресс. По словам украинского чиновника, Киев нуждается в объеме до двух гигаватт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230608/pomosch-1877029248.html
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в мире, европа, вооруженные силы рф, украина, киев
В мире, Европа, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев
Украина попросила Европу увеличить поставки электроэнергии
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Киев просит Европу увеличить поставки электроэнергии