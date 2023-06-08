https://ria.ru/20230608/eksport-1876956137.html
Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов
Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов - РИА Новости, 08.06.2023
Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов
Россия в 2022 году получила более 20 заявок из различных, в первую очередь азиатских, стран на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ; обладает потенциалом... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:21
2023-06-08T14:21
2023-06-08T14:23
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году получила более 20 заявок из различных, в первую очередь азиатских, стран на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ; обладает потенциалом расширения географии экспорта, заявил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "В течение прошлого года получено более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта", – сообщил Новак. Он добавил, что для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчеты в национальных валютах. Сегодня, по его словам, значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях. "При этом мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами", – отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов
Вице-премьер Новак: Россия в 2022 году получила более 20 заявок на экспорт энергоресурсов