https://ria.ru/20230608/eksport-1876956137.html

Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов

Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов - РИА Новости, 08.06.2023

Новак рассказал о заявках из различных стран на поставки энергоресурсов

Россия в 2022 году получила более 20 заявок из различных, в первую очередь азиатских, стран на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ; обладает потенциалом... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:23

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году получила более 20 заявок из различных, в первую очередь азиатских, стран на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ; обладает потенциалом расширения географии экспорта, заявил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "В течение прошлого года получено более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта", – сообщил Новак. Он добавил, что для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчеты в национальных валютах. Сегодня, по его словам, значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях. "При этом мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами", – отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, цены на нефть