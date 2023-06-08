https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html

Россия увеличила экспорт нефти в Индию

Россия увеличила экспорт нефти в Индию - РИА Новости, 08.06.2023

Россия увеличила экспорт нефти в Индию

Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля - втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:04

2023-06-08T14:04

2023-06-08T14:04

индия

россия

александр новак

китай

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля - втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля – в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году – 3,1 миллиона тонн)", - рассказал вице-премьер. В целом, отметил Новак, в 2022 году экспорт российских энергоресурсов в Индию, а также в Китай, вырос в разы. "Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Наша страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое по объему экспорта СПГ в Китай", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html

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индия, россия, александр новак, китай, цены на нефть, экономика