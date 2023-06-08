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Россия увеличила экспорт нефти в Индию - РИА Новости, 08.06.2023
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14:04 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html
Россия увеличила экспорт нефти в Индию
Россия увеличила экспорт нефти в Индию - РИА Новости, 08.06.2023
Россия увеличила экспорт нефти в Индию
Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля - втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:04
2023-06-08T14:04
индия
россия
александр новак
китай
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля - втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля – в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году – 3,1 миллиона тонн)", - рассказал вице-премьер. В целом, отметил Новак, в 2022 году экспорт российских энергоресурсов в Индию, а также в Китай, вырос в разы. "Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Наша страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое по объему экспорта СПГ в Китай", - заключил вице-премьер.
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индия, россия, александр новак, китай, цены на нефть, экономика
Индия, Россия, Александр Новак, Китай, Цены на нефть, Экономика
Россия увеличила экспорт нефти в Индию

Вице-премьер Новак: Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля - втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля – в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году – 3,1 миллиона тонн)", - рассказал вице-премьер.
В целом, отметил Новак, в 2022 году экспорт российских энергоресурсов в Индию, а также в Китай, вырос в разы.
"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Наша страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое по объему экспорта СПГ в Китай", - заключил вице-премьер.
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ИндияРоссияАлександр НовакКитайЦены на нефтьЭкономика
 
 
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