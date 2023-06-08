https://ria.ru/20230608/ekranizatsii-1874129551.html
В тени "Гарри Поттера": что мешает экранизации детских книг в России
В тени "Гарри Поттера": что мешает экранизации детских книг в России - РИА Новости, 08.06.2023
В тени "Гарри Поттера": что мешает экранизации детских книг в России
В широкий прокат выходит лента Ивана Капитонова "Голова-жестянка" о подростках и для подростков — по повести лауреата премии "Книгуру" Серафимы Орловой. Почему... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:00
2023-06-08T08:00
2023-06-08T08:01
культура
россия
ссср
гарри поттер
кино и сериалы
книги
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В широкий прокат выходит лента Ивана Капитонова "Голова-жестянка" о подростках и для подростков — по повести лауреата премии "Книгуру" Серафимы Орловой. Почему детских и молодежных книг много, но экранизируют их редко — в материале РИА Новости.CCCР: деньги были, а конкуренция — нетВ Советском Союзе кинематограф для детей процветал: в 1936-м в Москве создали студию "Союздетфильм", анимацией занимался "Союзмультфильм". Фильмы в первую очередь были воспитательными — прививали юным зрителям коммунистические ценности. Но в разных жанрах: сказки ("Королевство кривых зеркал"), комедии ("Усатый нянь"), фантастика ("Москва — Кассиопея") и другие.У советского детского кино было два союзника: государственное спонсирование и отсутствие конкуренции, ведь западные фильмы не показывали. При этом режиссеры чувствовали контроль властей и не позволяли себе халтурить.Образы, созданные в XX веке, оказались настолько привлекательными, что к ним обращаются и сегодня: например, в комедии "Частное пионерское" (2012).Советские режиссеры брались и за мировую классику ("Золушка", "Мэри Поппинс, до свидания", "Дети капитана Гранта"), и за отечественные произведения. "Тимур и его команда" Гайдара экранизирован в 1940-м, "Два капитана" Каверина — в 1956-м, "Красные дьяволята" 1923-го по сценарию Павла Бляхина потом переросли в легендарных "Неуловимых мстителей". Недосягаемый Гарри ПоттерСегодня эта индустрия, и в особенности картины по мотивам современных авторов, в кризисе. Эксперты называют несколько причин.Книжный критик, писатель, пушкиновед Михаил Визель отмечает, что кино для детей и подростков должно быть захватывающим, ярким, красочным. И в этом с Голливудом конкурировать трудно."Детское кино — по определению массовое. Никак не авторское. А современное массовое кино — высокотехнологичный продукт. "Гарри Поттер" задал уровень проработки сценария, технических эффектов и раскрутки, даже близко недостижимый никакой другой киноиндустрией мира. Оскар Уайльд некогда заявил: "У меня простые вкусы, я просто выбираю самое лучшее". Дети неосознанно поступают точно так же", — объяснил эксперт РИА Новости.Продюсеры не готовыФилолог, литературный критик и редактор Елена Нещерет отмечает, что в России нет нормального продюсирования детских историй."Если книга — не абсолютный хит, не многолетний бестселлер, очень страшно брать ее в работу, снимать кино. Приносишь в студию сюжет, и к нему сразу возникают вопросы: какая аудитория уже знает его, среди кого запускать рекламу. И после ответа в стиле "до десяти тысяч человек" энтузиазм к экранизации пропадает", — говорит она.Еще одна проблема: не хватает опыта. "Гарри Поттер" появился в издательской индустрии с более чем столетней историей, а у нас ей 30 лет. Мы еще не научились делать хороший массовый продукт", — считает Нещерет.По ее мнению, нужно, чтобы сама аудитория захотела новое. И чтобы у издательств были деньги и силы на эксперименты со сложным для рекламы продуктом.Сейчас же книжное дело в России ориентировано на выживание, а не на эксперименты с форматом. "Самые покупаемые детские книги — классика вперемежку с очень простыми историями", — добавила эксперт.Все не так плохоТем не менее экранизации современных произведений есть. "Голова-жестянка" — одна из них. Автор повести и сценария Серафима Орлова полагает, что кинолента получилась особенной."Распространены два типа киновысказывания: либо жесткая социальная драма, снятая полудокументальной "рваной" камерой, либо выхолощенная история про Добро и Свет. Здесь ни то ни другое. Это магический фильм. Он рассказывает о реальных событиях, но сам его дух, то, как он сделан, — это большой пожар, разгоревшийся из искр магии, которые были в книге. Его эстетика идет из сердца визуальной подростковой культуры середины и конца 2010-х. Эти детали дают большую глубину, ради них стоит пересматривать ленту", — говорит писатель.Главная героиня, девушка по прозвищу Жесть, пытается справиться с травмами — душевными и телесными — и обретает себя благодаря поддержке окружающих.Режиссер Иван Капитонов говорил, что ему хотелось добиться синтеза советской ленты "Вам и не снилось" и западного сериала "Конец гребаного мира". В итоге смысловых, визуальных и настроенческих оммажей гораздо больше — например, к фильму "Виноваты звезды", экранизации романа Джона Грина, к аниме Синкая, к "Мосту в Терабитию". "Голова-жестянка" — многосмысловая и многоплановая картина."Такое кино сложно сделать рентабельным, чтобы оно окупилось. Но сейчас уже есть хорошие примеры семейных проектов. У издательства "КомпасГид", в котором вышла "Голова-жестянка", экранизированы еще "Календарь ма(й)я" и "Страна Саша". Содружество книги и фильма очень полезно всем", — подчеркивает Орлова.На вопрос, что делать писателям для экранизаций, она отвечает: издавать новые книги. И искать возможности вывести их на большой экран. Ведь неразрешимых задач нет, а дети в России, как и в СССР, хотят смотреть хорошие фильмы.
https://ria.ru/20230524/slova-1873585085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ссср, гарри поттер, кино и сериалы, книги
Культура, Россия, СССР, Гарри Поттер, Кино и сериалы, Книги
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В широкий прокат выходит лента Ивана Капитонова "Голова-жестянка" о подростках и для подростков — по повести лауреата премии "Книгуру" Серафимы Орловой. Почему детских и молодежных книг много, но экранизируют их редко — в материале РИА Новости.
CCCР: деньги были, а конкуренция — нет
В Советском Союзе кинематограф для детей процветал: в 1936-м в Москве создали студию "Союздетфильм", анимацией занимался "Союзмультфильм".
Фильмы в первую очередь были воспитательными — прививали юным зрителям коммунистические ценности. Но в разных жанрах: сказки ("Королевство кривых зеркал"), комедии ("Усатый нянь"), фантастика ("Москва — Кассиопея") и другие.
У советского детского кино было два союзника: государственное спонсирование и отсутствие конкуренции, ведь западные фильмы не показывали. При этом режиссеры чувствовали контроль властей и не позволяли себе халтурить.
Образы, созданные в XX веке, оказались настолько привлекательными, что к ним обращаются и сегодня: например, в комедии "Частное пионерское" (2012).
Советские режиссеры брались и за мировую классику ("Золушка", "Мэри Поппинс, до свидания", "Дети капитана Гранта"), и за отечественные произведения.
"Тимур и его команда" Гайдара экранизирован в 1940-м, "Два капитана" Каверина — в 1956-м, "Красные дьяволята" 1923-го по сценарию Павла Бляхина потом переросли в легендарных "Неуловимых мстителей".
Недосягаемый Гарри Поттер
Сегодня эта индустрия, и в особенности картины по мотивам современных авторов, в кризисе. Эксперты называют несколько причин.
Книжный критик, писатель, пушкиновед Михаил Визель отмечает, что кино для детей и подростков должно быть захватывающим, ярким, красочным. И в этом с Голливудом конкурировать трудно.
«
"Детское кино — по определению массовое. Никак не авторское. А современное массовое кино — высокотехнологичный продукт. "Гарри Поттер" задал уровень проработки сценария, технических эффектов и раскрутки, даже близко недостижимый никакой другой киноиндустрией мира. Оскар Уайльд некогда заявил: "У меня простые вкусы, я просто выбираю самое лучшее". Дети неосознанно поступают точно так же", — объяснил эксперт РИА Новости.
Филолог, литературный критик и редактор Елена Нещерет отмечает, что в России нет нормального продюсирования детских историй.
«
"Если книга — не абсолютный хит, не многолетний бестселлер, очень страшно брать ее в работу, снимать кино. Приносишь в студию сюжет, и к нему сразу возникают вопросы: какая аудитория уже знает его, среди кого запускать рекламу. И после ответа в стиле "до десяти тысяч человек" энтузиазм к экранизации пропадает", — говорит она.
Еще одна проблема: не хватает опыта.
«
"Гарри Поттер" появился в издательской индустрии с более чем столетней историей, а у нас ей 30 лет. Мы еще не научились делать хороший массовый продукт", — считает Нещерет.
По ее мнению, нужно, чтобы сама аудитория захотела новое. И чтобы у издательств были деньги и силы на эксперименты со сложным для рекламы продуктом.
Сейчас же книжное дело в России ориентировано на выживание, а не на эксперименты с форматом.
«
"Самые покупаемые детские книги — классика вперемежку с очень простыми историями", — добавила эксперт.
Тем не менее экранизации современных произведений есть. "Голова-жестянка" — одна из них. Автор повести и сценария Серафима Орлова полагает, что кинолента получилась особенной.
«
"Распространены два типа киновысказывания: либо жесткая социальная драма, снятая полудокументальной "рваной" камерой, либо выхолощенная история про Добро и Свет. Здесь ни то ни другое. Это магический фильм. Он рассказывает о реальных событиях, но сам его дух, то, как он сделан, — это большой пожар, разгоревшийся из искр магии, которые были в книге. Его эстетика идет из сердца визуальной подростковой культуры середины и конца 2010-х. Эти детали дают большую глубину, ради них стоит пересматривать ленту", — говорит писатель.
Главная героиня, девушка по прозвищу Жесть, пытается справиться с травмами — душевными и телесными — и обретает себя благодаря поддержке окружающих.
Режиссер Иван Капитонов говорил, что ему хотелось добиться синтеза советской ленты "Вам и не снилось" и западного сериала "Конец гребаного мира".
В итоге смысловых, визуальных и настроенческих оммажей гораздо больше — например, к фильму "Виноваты звезды", экранизации романа Джона Грина, к аниме Синкая, к "Мосту в Терабитию". "Голова-жестянка" — многосмысловая и многоплановая картина.
«
"Такое кино сложно сделать рентабельным, чтобы оно окупилось. Но сейчас уже есть хорошие примеры семейных проектов. У издательства "КомпасГид", в котором вышла "Голова-жестянка", экранизированы еще "Календарь ма(й)я" и "Страна Саша". Содружество книги и фильма очень полезно всем", — подчеркивает Орлова.
На вопрос, что делать писателям для экранизаций, она отвечает: издавать новые книги. И искать возможности вывести их на большой экран. Ведь неразрешимых задач нет, а дети в России, как и в СССР, хотят смотреть хорошие фильмы.
Я тебе русским языком говорю: нужны ли нам западные слова