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Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям - РИА Новости, 08.06.2023
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16:55 08.06.2023 (обновлено: 20:26 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ekonomika-1877025645.html
Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям
Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям - РИА Новости, 08.06.2023
Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям
Ответом на сегодняшние вызовы в условиях сложившейся международной конъюнктуры может стать расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям, заявил премьер-министр РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:55
2023-06-08T20:26
россия
сочи
михаил мишустин
евразийский экономический союз
экономика
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Ответом на сегодняшние вызовы в условиях сложившейся международной конъюнктуры может стать расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "Мы с партнерами очень хорошо понимаем, что в условиях сложившейся международной конъюнктуры только вместе можно успешно противостоять любым вызовам. И нашим ответом на такие вызовы должно стать расширение связей по всем направлениям: запуск современных производств в стратегических значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости", - сказал Мишустин. Заседания Евразийского межправительственного совета в "Сириусе" в Сочи прошли в узком (7 июня) и в широком составах (в четверг).
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россия, сочи, михаил мишустин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Сочи, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Экономика
Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям

Мишустин: расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям станет ответом на вызовы времени

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Ответом на сегодняшние вызовы в условиях сложившейся международной конъюнктуры может стать расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
"Мы с партнерами очень хорошо понимаем, что в условиях сложившейся международной конъюнктуры только вместе можно успешно противостоять любым вызовам. И нашим ответом на такие вызовы должно стать расширение связей по всем направлениям: запуск современных производств в стратегических значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости", - сказал Мишустин.
Заседания Евразийского межправительственного совета в "Сириусе" в Сочи прошли в узком (7 июня) и в широком составах (в четверг).
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РоссияСочиМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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