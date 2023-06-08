https://ria.ru/20230608/ekonomika-1877025645.html

Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям

Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям - РИА Новости, 08.06.2023

Мишустин предложил расширить связи в ЕАЭС по всем направлениям

Ответом на сегодняшние вызовы в условиях сложившейся международной конъюнктуры может стать расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям, заявил премьер-министр РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:55

2023-06-08T16:55

2023-06-08T20:26

россия

сочи

михаил мишустин

евразийский экономический союз

экономика

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Ответом на сегодняшние вызовы в условиях сложившейся международной конъюнктуры может стать расширение связей в ЕАЭС по всем направлениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "Мы с партнерами очень хорошо понимаем, что в условиях сложившейся международной конъюнктуры только вместе можно успешно противостоять любым вызовам. И нашим ответом на такие вызовы должно стать расширение связей по всем направлениям: запуск современных производств в стратегических значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости", - сказал Мишустин. Заседания Евразийского межправительственного совета в "Сириусе" в Сочи прошли в узком (7 июня) и в широком составах (в четверг).

https://ria.ru/20230525/perepalka-1874152005.html

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россия, сочи, михаил мишустин, евразийский экономический союз, экономика