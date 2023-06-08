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В Египте билеты в пирамиды Гиза и ряд музеев больше не продадут за наличные - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
02:31 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/egipet-1876802449.html
В Египте билеты в пирамиды Гиза и ряд музеев больше не продадут за наличные
В Египте билеты в пирамиды Гиза и ряд музеев больше не продадут за наличные - РИА Новости, 08.06.2023
В Египте билеты в пирамиды Гиза и ряд музеев больше не продадут за наличные
Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и ряд музеев ввиду того, что билеты в них больше не будут продавать за... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T02:31
2023-06-08T02:31
туризм
новости - туризм
египет
гиза
каир (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и ряд музеев ввиду того, что билеты в них больше не будут продавать за наличные, при этом для организованных туристов ничего не изменится, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Министерство туризма и древностей Египта в начале июня опубликовало циркуляр о переходе нескольких археологических памятников и музеев на систему безналичной оплаты входных билетов. Новая схема касается как индивидуальных посетителей, так и клиентов туркомпаний. В списке достопримечательностей, где с июня нельзя купить билеты за наличные, включены район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу, Египетский национальный музей и Нубийский музей, а также Незаконченный обелиски и комплекс Абу-Симбел в Асуане. "Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и другие топовые достопримечательности. В рамках программы "цифровой трансформации" покупка входных билетов в музейные и археологические объекты теперь возможна только по банковской карте", - сообщили в АТОР. Министерство Египта поясняло, что для покупки входных билетов в указанные места есть несколько способов. Так, туркомпании могут купить билеты для группового посещения в Центре продажи билетов при минтуризма Египта. Второй вариант – оплата групповых билетов картой египетского банка гидом или представителем туркомпании на месте. Третий – покупка групповых билетов онлайн на сайте минтуризма. Уточнялось, что иностранные туристы также могут приобрести билеты самостоятельно на месте с помощью своей банковской карты – в аппаратах по продаже билетов или в музейных кассах. "Однако для россиян эта опция будет не всегда доступна: банковские карты "Мир", Visa и Mastercard, выпущенные банками РФ, в Египте не принимаются. Есть надежда, что сработают карты платежной системы UnionPay, эмитированные российскими банками. Как оно будет на самом деле, покажет практика. Разумеется, купить билет будет можно по карте иностранного банка", - прокомментировали в ассоциации. "По словам представителей египетских принимающих компаний, для организованных туристов ничего не изменится. Как правило, входные билеты уже включены в стоимость экскурсий, которая оплачивается заранее. А приобрести сувениры, напитки и другие товары в музейных магазинах по-прежнему можно и за наличные", - добавили в АТОР.
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новости - туризм, египет, гиза, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Гиза, Каир (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc., MasterCard, Inc., Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
В Египте билеты в пирамиды Гиза и ряд музеев больше не продадут за наличные

АТОР: россиянам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды и ряд музеев

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкПирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира
Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и ряд музеев ввиду того, что билеты в них больше не будут продавать за наличные, при этом для организованных туристов ничего не изменится, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Министерство туризма и древностей Египта в начале июня опубликовало циркуляр о переходе нескольких археологических памятников и музеев на систему безналичной оплаты входных билетов. Новая схема касается как индивидуальных посетителей, так и клиентов туркомпаний. В списке достопримечательностей, где с июня нельзя купить билеты за наличные, включены район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу, Египетский национальный музей и Нубийский музей, а также Незаконченный обелиски и комплекс Абу-Симбел в Асуане.
"Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и другие топовые достопримечательности. В рамках программы "цифровой трансформации" покупка входных билетов в музейные и археологические объекты теперь возможна только по банковской карте", - сообщили в АТОР.
Министерство Египта поясняло, что для покупки входных билетов в указанные места есть несколько способов. Так, туркомпании могут купить билеты для группового посещения в Центре продажи билетов при минтуризма Египта. Второй вариант – оплата групповых билетов картой египетского банка гидом или представителем туркомпании на месте. Третий – покупка групповых билетов онлайн на сайте минтуризма. Уточнялось, что иностранные туристы также могут приобрести билеты самостоятельно на месте с помощью своей банковской карты – в аппаратах по продаже билетов или в музейных кассах.
"Однако для россиян эта опция будет не всегда доступна: банковские карты "Мир", Visa и Mastercard, выпущенные банками РФ, в Египте не принимаются. Есть надежда, что сработают карты платежной системы UnionPay, эмитированные российскими банками. Как оно будет на самом деле, покажет практика. Разумеется, купить билет будет можно по карте иностранного банка", - прокомментировали в ассоциации.
"По словам представителей египетских принимающих компаний, для организованных туристов ничего не изменится. Как правило, входные билеты уже включены в стоимость экскурсий, которая оплачивается заранее. А приобрести сувениры, напитки и другие товары в музейных магазинах по-прежнему можно и за наличные", - добавили в АТОР.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетГизаКаир (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Visa, Inc.MasterCard, Inc.Отдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
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