https://ria.ru/20230608/eaes-1876976961.html

Мишустин обозначил цель новой стратегии развития ЕАЭС

Мишустин обозначил цель новой стратегии развития ЕАЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Мишустин обозначил цель новой стратегии развития ЕАЭС

Новая стратегия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна учитывать сегодняшние вызовы, поэтому сейчас главной задачей является укрепление... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:03

2023-06-08T15:03

2023-06-08T21:01

михаил мишустин

евразийский экономический союз

евразийский союз

снг

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Новая стратегия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна учитывать сегодняшние вызовы, поэтому сейчас главной задачей является укрепление технологического суверенитета, заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Евразийский конгресс проходит на территории "Парка науки и искусств" в Сириусе 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты, политики стран СНГ и ЕАЭС обсуждают ряд вопросов, связанных с экономическим развитием государств. "Новая стратегия развития (ЕАЭС - ред.) должна учитывать вызовы, с которыми мы все столкнулись сегодня, одна из главных задач - укрепление технологического суверенитета и общей промышленной базы в ключевых отраслях",- сказал на расширенном заседании конгресса Мишустин. Ранее Мишустин говорил о важности развития транспортной логистики и продовольственной безопасности между странами СНГ и ЕАЭС. Он также отмечал важность для российского государства поступательного развития стран Евразийского союза с учётом их интересов.

https://ria.ru/20230603/eaes-1875929379.html

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михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийский союз, снг