"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси
"ГЛОНАСС" предложил сделать публичной статистику об авариях беспилотных такси "Яндекса"
Беспилотный автомобиль "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "ГЛОНАСС" предлагает "Яндексу" сделать публичной статистику, собираемую госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" о дорожных происшествиях, происходящих с беспилотными такси компании, это может повысить доверие пользователей к технологии и ускорить ее массовое внедрение, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Накануне "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании приняли участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине находится водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.
"Доказательством низкой аварийности и безопасности роботакси должна стать открытая и регулярно публикуемая статистика с указанием причин происшествий, с которыми сталкиваются беспилотные автомобили на дорогах", - сказал Райкевич.
По его словам, это может повысить доверие пользователей к технологии, ускорить ее массовое внедрение. Инструментом подтверждения таких данных от операторов сервиса беспилотного такси является госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС". Кнопки SOS установлены во всех робомобилях.
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"Мы готовы это сделать и предлагаем "Яндексу" и всем перспективным сервисам сделать статистику публичной с подтверждением данных от "ЭРА-ГЛОНАСС". Информация от госинформсистемы (координаты происшествия, скорость и направление движения в моменте срабатывания устройства) позволит видеть достоверную картину возможных происшествий", - отметил Райкевич.
"ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в РФ, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.