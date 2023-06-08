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"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси - РИА Новости, 08.06.2023
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15:54 08.06.2023 (обновлено: 15:59 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/dtp-1877003551.html
"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси
"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси - РИА Новости, 08.06.2023
"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси
"ГЛОНАСС" предлагает "Яндексу" сделать публичной статистику, собираемую госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" о дорожных происшествиях, происходящих с беспилотными... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:54
2023-06-08T15:59
общество
ясенево
яндекс
эра-глонасс
россия
технологии
алексей райкевич
авто
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "ГЛОНАСС" предлагает "Яндексу" сделать публичной статистику, собираемую госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" о дорожных происшествиях, происходящих с беспилотными такси компании, это может повысить доверие пользователей к технологии и ускорить ее массовое внедрение, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Накануне "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании приняли участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине находится водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки. "Доказательством низкой аварийности и безопасности роботакси должна стать открытая и регулярно публикуемая статистика с указанием причин происшествий, с которыми сталкиваются беспилотные автомобили на дорогах", - сказал Райкевич. По его словам, это может повысить доверие пользователей к технологии, ускорить ее массовое внедрение. Инструментом подтверждения таких данных от операторов сервиса беспилотного такси является госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС". Кнопки SOS установлены во всех робомобилях. "Мы готовы это сделать и предлагаем "Яндексу" и всем перспективным сервисам сделать статистику публичной с подтверждением данных от "ЭРА-ГЛОНАСС". Информация от госинформсистемы (координаты происшествия, скорость и направление движения в моменте срабатывания устройства) позволит видеть достоверную картину возможных происшествий", - отметил Райкевич. "ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в РФ, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20230608/zapret-1876836369.html
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общество, ясенево, яндекс, эра-глонасс, россия, технологии, алексей райкевич, авто, москва
Общество, Ясенево, Яндекс, ЭРА-ГЛОНАСС, Россия, Технологии, Алексей Райкевич, Авто, Москва
"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси

"ГЛОНАСС" предложил сделать публичной статистику об авариях беспилотных такси "Яндекса"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотный автомобиль "Яндекс"
Беспилотный автомобиль Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотный автомобиль "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "ГЛОНАСС" предлагает "Яндексу" сделать публичной статистику, собираемую госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" о дорожных происшествиях, происходящих с беспилотными такси компании, это может повысить доверие пользователей к технологии и ускорить ее массовое внедрение, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Накануне "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании приняли участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине находится водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.
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"Доказательством низкой аварийности и безопасности роботакси должна стать открытая и регулярно публикуемая статистика с указанием причин происшествий, с которыми сталкиваются беспилотные автомобили на дорогах", - сказал Райкевич.
По его словам, это может повысить доверие пользователей к технологии, ускорить ее массовое внедрение. Инструментом подтверждения таких данных от операторов сервиса беспилотного такси является госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС". Кнопки SOS установлены во всех робомобилях.
«
"Мы готовы это сделать и предлагаем "Яндексу" и всем перспективным сервисам сделать статистику публичной с подтверждением данных от "ЭРА-ГЛОНАСС". Информация от госинформсистемы (координаты происшествия, скорость и направление движения в моменте срабатывания устройства) позволит видеть достоверную картину возможных происшествий", - отметил Райкевич.
"ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в РФ, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.
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ОбществоЯсеневоЯндексЭРА-ГЛОНАССРоссияТехнологииАлексей РайкевичАвтоМосква
 
 
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