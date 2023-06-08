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В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных - РИА Новости, 08.06.2023
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09:57 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/drova-1876861220.html
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных - РИА Новости, 08.06.2023
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных
Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:57
2023-06-08T09:57
надежные люди
республика хакасия
орджоникидзевский район
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное Озеро в соседнем районе, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза. "Поддержать своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, – инициатива работников автономного учреждения республики "Копьеволессервис". Во время отопительного сезона предприятие обеспечило дровами семьи мобилизованных, проживающие во всех селах Орджоникидзевского района без исключения. Помогли и соседям из села Черное Озеро Ширинского района. Пятьдесят пять семей получили более 250 кубометров дров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники в течение месяца пилили и развозили дрова по домам. Порой, чтобы доставить дрова, приходилось выезжать к адресантам за сотню километров.
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республика хакасия
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республика хакасия, орджоникидзевский район, общество
Надежные люди, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Общество
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных

В Хакасии 55 семьям мобилизованных выдали более 250 кубометров дров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаготовленные дрова
Заготовленные дрова - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Заготовленные дрова. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное Озеро в соседнем районе, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
"Поддержать своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, – инициатива работников автономного учреждения республики "Копьеволессервис". Во время отопительного сезона предприятие обеспечило дровами семьи мобилизованных, проживающие во всех селах Орджоникидзевского района без исключения. Помогли и соседям из села Черное Озеро Ширинского района. Пятьдесят пять семей получили более 250 кубометров дров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники в течение месяца пилили и развозили дрова по домам. Порой, чтобы доставить дрова, приходилось выезжать к адресантам за сотню километров.
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Надежные людиРеспублика ХакасияОрджоникидзевский районОбщество
 
 
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