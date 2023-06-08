https://ria.ru/20230608/drova-1876861220.html

В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных

В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных - РИА Новости, 08.06.2023

В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных

Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:57

2023-06-08T09:57

2023-06-08T09:57

надежные люди

республика хакасия

орджоникидзевский район

общество

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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное Озеро в соседнем районе, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза. "Поддержать своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, – инициатива работников автономного учреждения республики "Копьеволессервис". Во время отопительного сезона предприятие обеспечило дровами семьи мобилизованных, проживающие во всех селах Орджоникидзевского района без исключения. Помогли и соседям из села Черное Озеро Ширинского района. Пятьдесят пять семей получили более 250 кубометров дров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники в течение месяца пилили и развозили дрова по домам. Порой, чтобы доставить дрова, приходилось выезжать к адресантам за сотню километров.

https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html

республика хакасия

орджоникидзевский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика хакасия, орджоникидзевский район, общество