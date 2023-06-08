https://ria.ru/20230608/drova-1876861220.html
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных - РИА Новости, 08.06.2023
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных
Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:57
2023-06-08T09:57
2023-06-08T09:57
надежные люди
республика хакасия
орджоникидзевский район
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное Озеро в соседнем районе, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза. "Поддержать своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, – инициатива работников автономного учреждения республики "Копьеволессервис". Во время отопительного сезона предприятие обеспечило дровами семьи мобилизованных, проживающие во всех селах Орджоникидзевского района без исключения. Помогли и соседям из села Черное Озеро Ширинского района. Пятьдесят пять семей получили более 250 кубометров дров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники в течение месяца пилили и развозили дрова по домам. Порой, чтобы доставить дрова, приходилось выезжать к адресантам за сотню километров.
https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html
республика хакасия
орджоникидзевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, орджоникидзевский район, общество
Надежные люди, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Общество
В Хакасии выдали дрова семьям мобилизованных
В Хакасии 55 семьям мобилизованных выдали более 250 кубометров дров
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники лесоперерабатывающего предприятия в Хакасии обеспечили дровами 55 семей мобилизованных Орджоникидзевского района республики и жителей села Черное Озеро в соседнем районе, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
"Поддержать своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, – инициатива работников автономного учреждения республики "Копьеволессервис". Во время отопительного сезона предприятие обеспечило дровами семьи мобилизованных, проживающие во всех селах Орджоникидзевского района без исключения. Помогли и соседям из села Черное Озеро Ширинского района. Пятьдесят пять семей получили более 250 кубометров дров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники в течение месяца пилили и развозили дрова по домам. Порой, чтобы доставить дрова, приходилось выезжать к адресантам за сотню километров.
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