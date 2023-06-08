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Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС
Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС - РИА Новости, 08.06.2023
Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС
Поражение Киева будет фатальным для Европейского cоюза и его ценностей, заявил бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги, выступая в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:12
2023-06-08T11:12
2023-06-08T15:57
в мире
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италия
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марио драги
владимир путин
евросоюз
массачусетский технологический институт
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Поражение Киева будет фатальным для Европейского cоюза и его ценностей, заявил бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги, выступая в Массачусетском технологическом институте в Бостоне. Его слова приводит Corriere della Sera.Признание победы России "нанесет смертельный удар по ЕС", считает Драги."Экзистенциальные ценности Европейского союза — это мир, свобода и уважение демократического суверенитета, и именно поэтому у США, Европы и их союзников нет другой альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом конфликте", — сказал он.В конце прошлого года экс-премьер говорил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине.
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в мире, украина, италия, россия, марио драги, владимир путин, евросоюз, массачусетский технологический институт
В мире, Украина, Италия, Россия, Марио Драги, Владимир Путин, Евросоюз, Массачусетский технологический институт
Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС
Экс-премьер Италии Драги: Запад обязан обеспечить Киеву победу во избежание катастрофы ЕС