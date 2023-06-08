https://ria.ru/20230608/dragi-1876887346.html

Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС

Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС - РИА Новости, 08.06.2023

Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины будет катастрофой для ЕС

Поражение Киева будет фатальным для Европейского cоюза и его ценностей, заявил бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги, выступая в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:12

2023-06-08T11:12

2023-06-08T15:57

в мире

украина

италия

россия

марио драги

владимир путин

евросоюз

массачусетский технологический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802553097_472:99:2541:1263_1920x0_80_0_0_8595cd407ead06737a8b9250988a25a7.jpg

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Поражение Киева будет фатальным для Европейского cоюза и его ценностей, заявил бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги, выступая в Массачусетском технологическом институте в Бостоне. Его слова приводит Corriere della Sera.Признание победы России "нанесет смертельный удар по ЕС", считает Драги."Экзистенциальные ценности Европейского союза — это мир, свобода и уважение демократического суверенитета, и именно поэтому у США, Европы и их союзников нет другой альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом конфликте", — сказал он.В конце прошлого года экс-премьер говорил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине.

https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, италия, россия, марио драги, владимир путин, евросоюз, массачусетский технологический институт