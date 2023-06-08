МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии
Захарова: Россия не оставит демарш Румынии по сокращению штата дипмиссии без ответа
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Румынии уведомила посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина в том, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. Позднее в четверг Кузьмин заявил, что в связи с этим требованием Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников.
"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. - Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния".
Захарова отметила, что "попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений".