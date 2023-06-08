https://ria.ru/20230608/diplomatiya-1877088063.html

МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии

МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии - РИА Новости, 08.06.2023

МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии

Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:46

2023-06-08T20:46

2023-06-08T20:57

россия

румыния

в мире

мария захарова

бухарест

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Румынии уведомила посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина в том, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. Позднее в четверг Кузьмин заявил, что в связи с этим требованием Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников."Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. - Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния".Захарова отметила, что "попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений".

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

россия

румыния

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россия, румыния, в мире, мария захарова, бухарест