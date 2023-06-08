Рейтинг@Mail.ru
МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 08.06.2023 (обновлено: 20:57 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/diplomatiya-1877088063.html
МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии
МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии - РИА Новости, 08.06.2023
МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии
Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:46
2023-06-08T20:57
россия
румыния
в мире
мария захарова
бухарест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Румынии уведомила посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина в том, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. Позднее в четверг Кузьмин заявил, что в связи с этим требованием Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников."Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. - Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния".Захарова отметила, что "попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений".
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
россия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, румыния, в мире, мария захарова, бухарест
Россия, Румыния, В мире, Мария Захарова, Бухарест
МИД России анонсировал ответ на решение Румынии о сокращении дипмиссии

Захарова: Россия не оставит демарш Румынии по сокращению штата дипмиссии без ответа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия не оставит без ответа демарш Румынии по сокращению штата российских дипломатов в стране, требование Бухареста отражает его поддержку режима в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Румынии уведомила посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина в том, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. Позднее в четверг Кузьмин заявил, что в связи с этим требованием Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников.
"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. - Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния".
Захарова отметила, что "попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году
Вчера, 17:01
 
РоссияРумынияВ миреМария ЗахароваБухарест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала