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Рябков рассказал о диалоге России и США по контролю над вооружениями
Рябков рассказал о диалоге России и США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 08.06.2023
Рябков рассказал о диалоге России и США по контролю над вооружениями
РФ не получала из США дополнительных сигналов по перезапуску диалога по контролю над вооружениями, и оснований для оптимизма в этом вопросе нет, заявил замглавы РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:21
2023-06-08T11:21
2023-06-08T12:07
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ЗВЕНИГОРОД, 8 июн - РИА Новости. РФ не получала из США дополнительных сигналов по перезапуску диалога по контролю над вооружениями, и оснований для оптимизма в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, никаких дополнительных сигналов из Вашингтона в продолжение того, что прозвучало тогда публично, мы не получили. Но до этого выступления, в ходе закрытых контактов разного уровня мы слышали призывы к полному выполнению ДСНВ, мы, естественно, свою позицию на этот счет во всех подробностях американцам представили", - сказал Рябков журналистам на полях XXII международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности."Я хотел бы отметить в связи с вызвавшим такой интерес выступлением помощника президента США по нацбезопасности, что, строго говоря, его сигналы вращаются так или иначе вокруг тематики стратегических ядерных вооружений. Напомню, что в российской позиции, которая неоднократно озвучивалась, и американцы о ней знают прекрасно, содержится элемент того, что диалог по стратстабильности должен охватывать все факторы, влияющие на ситуацию в этой сфере, не сводится только к СНВ", - подчеркнул Рябков.Он добавил, что у США "явно прослеживается стремление не просто сохранить, а усилить собственное превосходство в различных средах ведения боевых операций, в том числе, космической, кибер и так далее"."Актуальность этих сюжетов, если мы действительно серьезно обсуждаем стратстабильность, - неоспорима. "Компартментализация", о которой идет речь, это новый ярлык, которым прикрывается стремление обеспечить себе преимущество там, где оно либо существует, либо где они рассчитывают его получить, за счет интересов безопасности, в том числе, РФ. Поэтому оснований для оптимизма здесь нет. Нужно просто сфокусировано работать", - заключил замминистра.Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают, что "фундаментально враждебный курс США в отношении России не сработает". "И мы делаем все для этого, чтобы он оказался провальным. Тогда возникнут условия для того, чтобы по-серьезному на основе равноправия, полного уважения наших интересов - неоспоримых, мы их будем защищать и обеспечивать всеми средствами, - тогда можно будет такой диалог вести. Пока ничто не поменялось", - пояснил замминистра.
https://ria.ru/20230603/vooruzheniya-1875950855.html
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал о диалоге России и США по контролю над вооружениями
Рябков: оснований для оптимизма в вопросе диалога с США по контролю над вооружениями нет
ЗВЕНИГОРОД, 8 июн - РИА Новости. РФ не получала из США дополнительных сигналов по перезапуску диалога по контролю над вооружениями, и оснований для оптимизма в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Нет, никаких дополнительных сигналов из Вашингтона в продолжение того, что прозвучало тогда публично, мы не получили. Но до этого выступления, в ходе закрытых контактов разного уровня мы слышали призывы к полному выполнению ДСНВ, мы, естественно, свою позицию на этот счет во всех подробностях американцам представили", - сказал Рябков журналистам на полях XXII международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.
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"Я хотел бы отметить в связи с вызвавшим такой интерес выступлением помощника президента США по нацбезопасности, что, строго говоря, его сигналы вращаются так или иначе вокруг тематики стратегических ядерных вооружений. Напомню, что в российской позиции, которая неоднократно озвучивалась, и американцы о ней знают прекрасно, содержится элемент того, что диалог по стратстабильности должен охватывать все факторы, влияющие на ситуацию в этой сфере, не сводится только к СНВ", - подчеркнул Рябков.
Он добавил, что у США "явно прослеживается стремление не просто сохранить, а усилить собственное превосходство в различных средах ведения боевых операций, в том числе, космической, кибер и так далее".
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"Актуальность этих сюжетов, если мы действительно серьезно обсуждаем стратстабильность, - неоспорима. "Компартментализация", о которой идет речь, это новый ярлык, которым прикрывается стремление обеспечить себе преимущество там, где оно либо существует, либо где они рассчитывают его получить, за счет интересов безопасности, в том числе, РФ. Поэтому оснований для оптимизма здесь нет. Нужно просто сфокусировано работать", - заключил замминистра.
Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают, что "фундаментально враждебный курс США в отношении России не сработает". "И мы делаем все для этого, чтобы он оказался провальным. Тогда возникнут условия для того, чтобы по-серьезному на основе равноправия, полного уважения наших интересов - неоспоримых, мы их будем защищать и обеспечивать всеми средствами, - тогда можно будет такой диалог вести. Пока ничто не поменялось", - пояснил замминистра.
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