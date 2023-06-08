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Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок" - РИА Новости, 08.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:13 08.06.2023 (обновлено: 20:16 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/detsad-1877050981.html
Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"
Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок" - РИА Новости, 08.06.2023
Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"
В Калязине Тверской области построят новое здание детского дома "Родничок", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:13
2023-06-08T20:16
тверская область
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. В Калязине Тверской области построят новое здание детского дома "Родничок", сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг проинспектировал ход строительства нового здания детдома во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ. Главой региона поставлены задачи по соблюдению сроков и качества проводимых работ. Сейчас на объекте выполняется устройство монолитных перекрытий и стен, ведётся кирпичная кладка стен.Строительство объекта началось по поручению главы региона, который поставил задачу обеспечить комфортные бытовые условия для воспитанников учреждения.Руденя отметил, что после завершения строительства должны быть выполнены работы по благоустройству и озеленению территории. Также дано поручение по ремонту дороги, ведущей к учреждению.Новое здание детского дома "Родничок" рассчитано на проживание 40 детей. Здесь будут обеденный, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.Сейчас детский дом располагается в здании, построенном в 1917 году. Для проживания здесь оборудованы четыре группы семейного типа, одна дошкольная группа, есть кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876558191.html
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калязин, игорь руденя
Тверская область, Калязин, Игорь Руденя

Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Калязине Тверской области построят новое здание детсада "Родничок"
В Калязине Тверской области построят новое здание детсада Родничок - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Калязине Тверской области построят новое здание детсада "Родничок"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. В Калязине Тверской области построят новое здание детского дома "Родничок", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя в четверг проинспектировал ход строительства нового здания детдома во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ. Главой региона поставлены задачи по соблюдению сроков и качества проводимых работ. Сейчас на объекте выполняется устройство монолитных перекрытий и стен, ведётся кирпичная кладка стен.
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Строительство объекта началось по поручению главы региона, который поставил задачу обеспечить комфортные бытовые условия для воспитанников учреждения.
Руденя отметил, что после завершения строительства должны быть выполнены работы по благоустройству и озеленению территории. Также дано поручение по ремонту дороги, ведущей к учреждению.
Новое здание детского дома "Родничок" рассчитано на проживание 40 детей. Здесь будут обеденный, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.
Сейчас детский дом располагается в здании, построенном в 1917 году. Для проживания здесь оборудованы четыре группы семейного типа, одна дошкольная группа, есть кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьКалязинИгорь Руденя
 
 
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