https://ria.ru/20230608/detsad-1877050981.html

Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"

Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок" - РИА Новости, 08.06.2023

Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"

В Калязине Тверской области построят новое здание детского дома "Родничок", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:13

2023-06-08T18:13

2023-06-08T20:16

тверская область

калязин

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877051216_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_64fed124586b9c186c9487b5c6af59ec.jpg

ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. В Калязине Тверской области построят новое здание детского дома "Родничок", сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг проинспектировал ход строительства нового здания детдома во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ. Главой региона поставлены задачи по соблюдению сроков и качества проводимых работ. Сейчас на объекте выполняется устройство монолитных перекрытий и стен, ведётся кирпичная кладка стен.Строительство объекта началось по поручению главы региона, который поставил задачу обеспечить комфортные бытовые условия для воспитанников учреждения.Руденя отметил, что после завершения строительства должны быть выполнены работы по благоустройству и озеленению территории. Также дано поручение по ремонту дороги, ведущей к учреждению.Новое здание детского дома "Родничок" рассчитано на проживание 40 детей. Здесь будут обеденный, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.Сейчас детский дом располагается в здании, построенном в 1917 году. Для проживания здесь оборудованы четыре группы семейного типа, одна дошкольная группа, есть кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876558191.html

калязин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калязин, игорь руденя