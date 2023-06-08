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Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей - РИА Новости, 08.06.2023
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10:58 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/dannye-1876882134.html
Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей
Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей - РИА Новости, 08.06.2023
Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей
Отечественный ритейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:58
2023-06-08T10:58
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отечественный ритейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ, сообщил РИА Новости представитель компании. "Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - сообщил он. Во вторник Gloria Jeans сообщала РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети. "Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время. В этом году, по данным компаний кибербезопасности, количество атак значительно выросло, только за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 миллионах пользователей российских компаний и сервисов, а на этой неделе – уже больше 10 миллионов", - добавил представитель.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей

Gloria Jeans уведомила Роскомнадзор об утечке данных более трех миллионов пользователей

© Фото : GLORIA JEANS CORPORATIONМагазин Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : GLORIA JEANS CORPORATION
Магазин Gloria Jeans. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отечественный ритейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ, сообщил РИА Новости представитель компании.
«
"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - сообщил он.
Во вторник Gloria Jeans сообщала РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети.
"Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время. В этом году, по данным компаний кибербезопасности, количество атак значительно выросло, только за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 миллионах пользователей российских компаний и сервисов, а на этой неделе – уже больше 10 миллионов", - добавил представитель.
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