https://ria.ru/20230608/dannye-1876882134.html

Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей

Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей - РИА Новости, 08.06.2023

Gloria Jeans сообщила об утечке данных пользователей

Отечественный ритейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:58

2023-06-08T10:58

2023-06-08T10:58

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отечественный ритейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ, сообщил РИА Новости представитель компании. "Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - сообщил он. Во вторник Gloria Jeans сообщала РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети. "Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время. В этом году, по данным компаний кибербезопасности, количество атак значительно выросло, только за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 миллионах пользователей российских компаний и сервисов, а на этой неделе – уже больше 10 миллионов", - добавил представитель.

https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)