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Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 08.06.2023 (обновлено: 14:51 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/dagestan-1876966237.html
Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе
Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе - РИА Новости, 08.06.2023
Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе
Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, в связи с этим в регионе... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:46
2023-06-08T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика дагестан
украина
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, в связи с этим в регионе необходимо усилить антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В четверг на заседании правительства Дагестана рассматривался вопрос организации деятельности органов власти республики в области противодействия терроризму. "Глава кабмина отметил, что с начала специальной военной операции украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике", – говорится в сообщении правительства региона. По словам премьер-министра Дагестана, через социальные сети проводятся информационные кампании по дискредитации действий руководства региона, страны и Вооруженных сил РФ. "Отмечается существенный рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно значимых объектов. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры", – приводит пресс-служба слова Абдулмуслимова.
https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html
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безопасность, россия, республика дагестан, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Дагестан, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе

Премьер Дагестана Абдулмуслимов: Украина намеренно дестабилизирует ситуацию в регионе

© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Здание правительства Дагестана в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, в связи с этим в регионе необходимо усилить антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В четверг на заседании правительства Дагестана рассматривался вопрос организации деятельности органов власти республики в области противодействия терроризму.
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"Глава кабмина отметил, что с начала специальной военной операции украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике", – говорится в сообщении правительства региона.
По словам премьер-министра Дагестана, через социальные сети проводятся информационные кампании по дискредитации действий руководства региона, страны и Вооруженных сил РФ.
"Отмечается существенный рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно значимых объектов. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры", – приводит пресс-служба слова Абдулмуслимова.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика ДагестанУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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