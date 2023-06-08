https://ria.ru/20230608/dagestan-1876966237.html

Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе

Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе - РИА Новости, 08.06.2023

Власти Дагестана обвинили Украину в дестабилизации ситуации в регионе

Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, в связи с этим в регионе... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:46

2023-06-08T14:46

2023-06-08T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика дагестан

украина

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в Дагестане, в связи с этим в регионе необходимо усилить антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В четверг на заседании правительства Дагестана рассматривался вопрос организации деятельности органов власти республики в области противодействия терроризму. "Глава кабмина отметил, что с начала специальной военной операции украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике", – говорится в сообщении правительства региона. По словам премьер-министра Дагестана, через социальные сети проводятся информационные кампании по дискредитации действий руководства региона, страны и Вооруженных сил РФ. "Отмечается существенный рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно значимых объектов. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры", – приводит пресс-служба слова Абдулмуслимова.

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

https://ria.ru/20221014/podzhog-1824095005.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, республика дагестан, украина, ситуация в днр и лнр