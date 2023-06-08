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Бюджет развития Воронежской области составил почти 50 миллиардов рублей

Бюджет развития Воронежской области составил почти 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2023

Бюджет развития Воронежской области составил почти 50 миллиардов рублей

Бюджет развития Воронежской области составил по итогам прошлого года почти 50 миллиардов рублей, что на 13,1 миллиарда рублей больше уровня 2021 года, говорится РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:57

2023-06-08T13:57

2023-06-08T13:57

воронежская область

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Бюджет развития Воронежской области составил по итогам прошлого года почти 50 миллиардов рублей, что на 13,1 миллиарда рублей больше уровня 2021 года, говорится в сообщении заксобрания. Воронежская областная дума в ходе заседания приняла в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2022 год". Как отмечает заксобрание, отчет об исполнении ранее был принят Минфином РФ и Федеральным казначейством без замечаний, прошел согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти. "Доходы региональной казны составили 177,4 миллиарда рублей, расходы — 177,1 миллиарда рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 270 миллионов рублей. Расходная часть бюджета традиционно имела социальную направленность, большая часть средств — свыше 111 миллиардов рублей — это отрасли социальной сферы", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. По его словам, несмотря на то, что в прошлом году страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, и в течение финансового года появились новые расходные обязательства, региону удалось избежать рисков разбалансированности бюджета, сохранить его устойчивость и обеспечить выполнение утвержденных бюджетных назначений. При этом на повышение оплаты труда бюджетникам было направлено почти 7,5 миллиарда рублей, а расходы на социальную политику составили 28,2 миллиарда рублей, увеличившись к уровню 2021 года на 3,8 миллиарда рублей. "Существенный рост связан, прежде всего, с расходами на поддержку участников СВО и их семей, выплатами эвакуированным гражданам и их обеспечением в пунктах временного размещения, выплатами на детей от 8 до 17 лет, новыми выплатами для работников военкоматов, Росгвардии, а также на льготы по газификации малоимущим гражданам, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и участникам СВО", – отметил Нетёсов. При исполнении бюджета особое внимание в расходовании средств было уделено национальным проектам. На эти цели в 2022 году направлено 27,2 миллиарда рублей, из которых 15,9 миллиарда рублей – федеральные средства, 11,3 миллиарда рублей – областные. Все заключенные в рамках национальных проектов соглашения в прошлом году были полностью профинансированы. "Бюджет развития" – расходы на областную адресную инвестпрограмму, дорожное хозяйство, поддержку аграрной сферы и промышленности — составил почти 50 миллиардов рублей. Это больше уровня 2021 года на 13,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении облдумы. Так, на строительство, реконструкцию и содержание автодорог в прошлом году было выделено более 21 миллиарда рублей, в том числе муниципалитетам – свыше 10 миллиардов рублей или почти половина общего объема дорожного фонда. Закупка автобусов на сумму 2,6 миллиарда рублей, как отмечает заксобрание, позволила значительно обновить автобусный парк автотранспортных предприятий и улучшить качество обслуживания населения. Собственные доходы областного бюджета в прошлом году поступили в размере 128,3 миллиарда рублей (с ростом к 2021 году на 13,5% или 15,3 миллиарда рублей). За счет дополнительных доходов был создан резерв для финансирования мероприятий текущего года.

https://ria.ru/20230608/voronezh-1876941615.html

https://ria.ru/20230518/malkin-1872639144.html

https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html

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воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)