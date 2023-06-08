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В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов

В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов - РИА Новости, 08.06.2023

В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов

Официально на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

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россия

российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официально на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". "На сегодняшний день на российском авторынке официально представлены 14 китайских брендов: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, Jac, Faw, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и Gac", - подсчитали в ассоциации. В 2023 году китайские автобренды стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. Так, по последним данным "Автостата", марки Haval и Geely вошли в топ-3 по продажам легковушек в мае, уступив только традиционному отечественному лидеру - "АвтоВАЗу".

https://ria.ru/20230607/tseny-1876608929.html

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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры, автостат, автоваз