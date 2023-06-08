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В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов - РИА Новости, 08.06.2023
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04:52 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/brendy-1876842722.html
В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов
В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов - РИА Новости, 08.06.2023
В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов
Официально на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:52
2023-06-08T04:52
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
автостат
автоваз
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официально на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". "На сегодняшний день на российском авторынке официально представлены 14 китайских брендов: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, Jac, Faw, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и Gac", - подсчитали в ассоциации. В 2023 году китайские автобренды стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. Так, по последним данным "Автостата", марки Haval и Geely вошли в топ-3 по продажам легковушек в мае, уступив только традиционному отечественному лидеру - "АвтоВАЗу".
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры, автостат, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры, Автостат, АвтоВАЗ
В России официально продаются автомобили 14 китайских брендов

Автодилеры: в России официально продаются автомобили 14 китайских брендов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс"
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официально на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"На сегодняшний день на российском авторынке официально представлены 14 китайских брендов: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan, Jac, Faw, Tank, Great Wall, Kaiyi, Dongfeng, Voyah и Gac", - подсчитали в ассоциации.
В 2023 году китайские автобренды стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. Так, по последним данным "Автостата", марки Haval и Geely вошли в топ-3 по продажам легковушек в мае, уступив только традиционному отечественному лидеру - "АвтоВАЗу".
Китайские автомобили - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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ЭкономикаАвтоРоссияРоссийские автомобильные дилерыАвтостатАвтоВАЗ
 
 
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