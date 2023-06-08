https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877097306.html

На Кубани запустили серийное производство беспилотников

На Кубани запустили серийное производство беспилотников - РИА Новости, 08.06.2023

На Кубани запустили серийное производство беспилотников

Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:55

2023-06-08T21:55

2023-06-08T21:55

краснодарский край

краснодарский край

россия

александр фомин

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель предприятия Александр Фомин. "Мы поступательно двигаемся в развитии беспилотной авиации в связи с потребностями оборонной промышленности. В течение девяти месяцев активно разрабатываем различные модели аппаратов, модернизируем и совершенствуем существующие. Сейчас производим востребованные дроны-камикадзе, в начале августа можем начать отгрузку", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Фомина. Он отметил, что таким образом предприятие перешло на конвейерное производство. Беспилотник, выпускаемый в крае стал лучшим в России, победив на Всероссийском конкурсе передовых методик производства, добавляют в пресс-службе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что в четверг на полигоне провели очередные испытания новых беспилотников местных производителей. После запуска серийного производства уже закуплены первые партии и переданы в спецподразделения на линии боевого соприкосновения. По его словам, власти готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств. Также Кондратьев заявил, что краевые производители беспилотников смогут получить гранты для своих разработок. В этом году на эти цели предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец.

https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877093077.html

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краснодарский край, россия, александр фомин, вениамин кондратьев