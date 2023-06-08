На Кубани запустили серийное производство беспилотников
На Кубани запустили конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов
© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель предприятия Александр Фомин.
"Мы поступательно двигаемся в развитии беспилотной авиации в связи с потребностями оборонной промышленности. В течение девяти месяцев активно разрабатываем различные модели аппаратов, модернизируем и совершенствуем существующие. Сейчас производим востребованные дроны-камикадзе, в начале августа можем начать отгрузку", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Фомина.
Он отметил, что таким образом предприятие перешло на конвейерное производство. Беспилотник, выпускаемый в крае стал лучшим в России, победив на Всероссийском конкурсе передовых методик производства, добавляют в пресс-службе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что в четверг на полигоне провели очередные испытания новых беспилотников местных производителей. После запуска серийного производства уже закуплены первые партии и переданы в спецподразделения на линии боевого соприкосновения. По его словам, власти готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств.
Также Кондратьев заявил, что краевые производители беспилотников смогут получить гранты для своих разработок. В этом году на эти цели предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец.