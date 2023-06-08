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На Кубани запустили серийное производство беспилотников - РИА Новости, 08.06.2023
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Краснодарский край
 
21:55 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877097306.html
На Кубани запустили серийное производство беспилотников
На Кубани запустили серийное производство беспилотников - РИА Новости, 08.06.2023
На Кубани запустили серийное производство беспилотников
Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:55
2023-06-08T21:55
краснодарский край
краснодарский край
россия
александр фомин
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель предприятия Александр Фомин. "Мы поступательно двигаемся в развитии беспилотной авиации в связи с потребностями оборонной промышленности. В течение девяти месяцев активно разрабатываем различные модели аппаратов, модернизируем и совершенствуем существующие. Сейчас производим востребованные дроны-камикадзе, в начале августа можем начать отгрузку", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Фомина. Он отметил, что таким образом предприятие перешло на конвейерное производство. Беспилотник, выпускаемый в крае стал лучшим в России, победив на Всероссийском конкурсе передовых методик производства, добавляют в пресс-службе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что в четверг на полигоне провели очередные испытания новых беспилотников местных производителей. После запуска серийного производства уже закуплены первые партии и переданы в спецподразделения на линии боевого соприкосновения. По его словам, власти готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств. Также Кондратьев заявил, что краевые производители беспилотников смогут получить гранты для своих разработок. В этом году на эти цели предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец.
https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877093077.html
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краснодарский край, россия, александр фомин, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Александр Фомин, Вениамин Кондратьев
На Кубани запустили серийное производство беспилотников

На Кубани запустили конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "МВС" в Краснодарском крае запустило конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил учредитель предприятия Александр Фомин.
"Мы поступательно двигаемся в развитии беспилотной авиации в связи с потребностями оборонной промышленности. В течение девяти месяцев активно разрабатываем различные модели аппаратов, модернизируем и совершенствуем существующие. Сейчас производим востребованные дроны-камикадзе, в начале августа можем начать отгрузку", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Фомина.
Он отметил, что таким образом предприятие перешло на конвейерное производство. Беспилотник, выпускаемый в крае стал лучшим в России, победив на Всероссийском конкурсе передовых методик производства, добавляют в пресс-службе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что в четверг на полигоне провели очередные испытания новых беспилотников местных производителей. После запуска серийного производства уже закуплены первые партии и переданы в спецподразделения на линии боевого соприкосновения. По его словам, власти готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств.
Также Кондратьев заявил, что краевые производители беспилотников смогут получить гранты для своих разработок. В этом году на эти цели предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Вчера, 21:13
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияАлександр ФоминВениамин Кондратьев
 
 
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