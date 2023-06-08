https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877093077.html

Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку

Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку - РИА Новости, 08.06.2023

Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку

Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:13

2023-06-08T21:13

2023-06-08T21:13

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. Готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление. В этом году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности – до 2,5 миллиона рублей на образец. Сегодня край – единственный регион, который дает такие компенсации", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также отметил, что производство беспилотных летательных аппаратов как сегмент российского ИТ-рынка – это направление, где у региона есть конкурентное преимущество. Администрация Кубани для дальнейшего развития сферы совместно с одним из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.

https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край