https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877093077.html
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку - РИА Новости, 08.06.2023
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:13
2023-06-08T21:13
2023-06-08T21:13
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. Готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление. В этом году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности – до 2,5 миллиона рублей на образец. Сегодня край – единственный регион, который дает такие компенсации", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также отметил, что производство беспилотных летательных аппаратов как сегмент российского ИТ-рынка – это направление, где у региона есть конкурентное преимущество. Администрация Кубани для дальнейшего развития сферы совместно с одним из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.
https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Кондратьев: производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку