Рейтинг@Mail.ru
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
21:13 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877093077.html
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку - РИА Новости, 08.06.2023
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку
Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:13
2023-06-08T21:13
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. Готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление. В этом году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности – до 2,5 миллиона рублей на образец. Сегодня край – единственный регион, который дает такие компенсации", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также отметил, что производство беспилотных летательных аппаратов как сегмент российского ИТ-рынка – это направление, где у региона есть конкурентное преимущество. Администрация Кубани для дальнейшего развития сферы совместно с одним из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.
https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку

Кондратьев: производители беспилотников на Кубани получат краевые гранты на разработку

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Производители беспилотников в Краснодарском крае смогут получить гранты для своих разработок, в этом году предусмотрено до 2,5 миллиона рублей на опытный образец, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. Готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление. В этом году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности – до 2,5 миллиона рублей на образец. Сегодня край – единственный регион, который дает такие компенсации", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона также отметил, что производство беспилотных летательных аппаратов как сегмент российского ИТ-рынка – это направление, где у региона есть конкурентное преимущество. Администрация Кубани для дальнейшего развития сферы совместно с одним из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.
Полевые работы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
На Кубани 7,5 тысяч современных комбайнов задействуют в уборке урожая
6 июня, 21:12
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала