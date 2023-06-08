https://ria.ru/20230608/belgorod-1876937512.html

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области дронами-камикадзе

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области дронами-камикадзе - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области дронами-камикадзе

Украинские войска атаковали Краснояружсий район Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:38

2023-06-08T13:38

2023-06-08T14:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7eac80b19a648b7e44252951d1cc93ce.jpg

БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Краснояружсий район Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Краснояружском районе два населенных пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший", — сказал он.По словам главы региона, в момент неконтролируемого падения дрона мужчина пас скот на окраине села, он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. При этом пострадавший сам доехал до больницы, ему оказали всю необходимую помощь, добавил Гладков.Еще один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи в селе Староселье, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, заявил губернатор.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия, украина, ситуация в днр и лнр